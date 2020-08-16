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"Надеялся на встречу с другой": Железняк из "Сватов" откровенно о муже

Олеся Железняк. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Актриса Олеся Железняк раскрыла подробности личной жизни. Звезда сериала "Сваты" призналась, что порой, находясь рядом с близкими, бывает невыносимой.
прочитано 1007 раз

Олеся Железняк и ее муж Спартак Сумченко вместе уже 20 лет. Супруги познакомились еще во времена студенчества, до свадьбы они встречались четыре года. Звезда сериала "Сваты" признается, что не помнит, как избранник сделал ей предложение. Между тем Сумченко уверяет, что просьбу об официальной регистрации отношений озвучила сама Железняк.

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Олеся не скрывает, что муж был нерешителен в этом вопросе. "Он раздумывал, наверное, надеялся на встречу с другой девушкой", – поведала артистка. Звезда сериала "Сваты" добавила, что плакала несколько дней, после того как они подали заявление в ЗАГС.

Олеся Железняк не скрывает, что дома с ней сложно. Артистка очень ревнива. "Я умею создать невыносимую атмосферу", – говорит знаменитость. Впрочем, за время супружества звезда сериала "Сваты" научилась вести себя спокойно и избегать конфликтов. Ради избранника Олеся приучает себя к физической активности. Сумченко любит спорт и привлекает к занятиям Железняк.

Звезда сериала "Сваты" и ее супруг воспитывают четверых детей. У пары три сына: Савелий, Прохор и Фома, и дочка – Агафья. Имена наследникам выбирал Спартак Сумченко. Муж Олеси Железняк активно занимается отпрысками. Когда артистка занята на работе, за детьми смотрит их папа.

Автор: 16 августа 2020, 12:10 Источник: Шоу Елены Степаненко «Еще не вечер» ✓ Надежный источник

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