Россиян восхитило редкое фото звезды сериала "Сваты" с мужем и сыном

В Сети появился архивный снимок Олеси Железняк. Актриса уже много лет замужем за коллегой Спартаком Сумченко, с которым они демонстрируют семейную идиллию.



Кадр опубликован на странице звезд сериала "Сваты" в "Инстаграм". На нем артистка держит малыша на руках, а рядом с ними стоит счастливый глава семейства.

Скорее всего, это младший ребенок Олеси Железняки Спартака Сумченко – Фома. Мальчик родился в ноябре 2013 года. Поклонники пришли в восторг от фотографии – теплой, душевной и трогательной.

"Красивая жена и актриса", "Классные!", – высказались фолловеры. Напомним, что в сериале "Сваты" Олеся Железняк сыграла Ларису Викторовну Буханкину. В фильме она появилась с конца четвертого сезона и сразу же завоевала сердца зрителей.

У Олеси Железняк и Спартака Сумченко четверо детей. Старший сын Савелий появился на свет в 2004 году. Дочь Агафья родилась в ноябре 2006 года, а сын Прохор – в январе 2011 года. Актриса ответственно относится к родительству и читает много литературы о воспитании. Она уверяет, что выбирать между детьми и работой ей еще не приходилось. Звезда удается совмещать.

