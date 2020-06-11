Продюсер сериала "Ведьмак" ответил на обвинения в наплевательском отношении к оригинальной истории

Исполнительный продюсер и шоураннер телесериала "Ведьмак" Лорен Шмидт Хиссрих ответила на нападки поклонников оригинальной истории о Геральте из Ривии. Создательница ленты объяснила, по каким критериям выбирает сценаристов.

Литературной основой сериала "Ведьмак" является одноименный цикл романов польского писателя Анджея Сапковского. Книги в жанре фэнтези имеют множество поклонников по всему миру. Фанаты придают большое значение сюжету саги. Любое отступление от оригинальной истории в сериале вызывает у них негодование. В Сети пишут, мол, создатели теленовеллы наплевательски относятся к первоисточнику.

Лорен Шмидт Хиссрих в своем твиттер-аккаунте ответила на критику ценителей романов Сапковского. Она сообщила, что в многосерийной ленте можно лишь воспроизвести дух романа. Невозможно один в один экранизировать цикл книг: только диалоги героев могут занять часы экранного времени.

Шмидт Хиссрих отметила, что подобранные ею сценаристы хорошо знакомы с литературной основой. Более того, они являются поклонниками оригинального "Ведьмака". Между тем сценаристы готовы подвергнуть описанный в книгах мир сомнению, чтобы перенести его в реальность. "Я надеюсь, что мы это сделали", – добавил шоураннер.

Напомним, накануне стало известно, что Netflix начнет полноценную работу над второй частью сериала "Ведьмак" уже в августе. Ранее съемки были заморожены из-за пандемии коронавируса. Киношникам пришлось прерваться еще в начале марта. Из-за простоя дата премьеры второго сезона может сдвинуться. До пандемии эпизоды обещали показать в декабре 2021 года.