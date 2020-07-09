Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Четверг
9 июля
Лента новостей
15:35
Звезда "Холостяка" о перенесенной пластической операции: Процесс был сложным
15:03
"Выглядит как насмешка": Лисовца обвинили в оскорблении памяти Фриске
14:57
Всплыло семейное фото онкобольной Заворотнюк с мужем
14:53
Машкова стыдилась сниматься в сериале "Не родись красивой" из-за отца
14:46
Округлившийся живот: Александра Норкина впервые опубликовала фото после смерти матери
14:39
Оголившийся Лазарев стал участником приятного ритуала (фото)
14:31
Казанова увиделась с мужем после мучительной разлуки
14:15
Минус 117 тысяч: устроивший пьяное ДТП Ефремов "попал на бабки"
14:13
40-летняя звезда "Содержанок" готовится стать матерью
14:11
Огненный образ: певица Нюша кардинально сменила имидж
14:08
Собянин назвал дату отмены масочного режима в Москве
14:05
"Грязная история": Сафронов о причастности Цымбалюк-Романовской к внезапной смерти Заграевского
13:51
Начинала со стриптиза: стало известно пикантное прошлое Юлии Такшиной
13:43
Володин о задержании Фургала: Перед законом все равны
13:43
Дочь Успенской ищет деньги для возвращения в Россию
13:24
Как защитить себя от бубонной чумы: советы доктора Мясникова
13:22
Галкин оседлал черного жеребца: Как из сказки о русских богатырях
13:16
Миддлтон отговаривали от рождения третьего ребенка
13:13
"Или посадят, или убьют": Ахеджакова вступилась за скандалиста Ефремова
13:02
"Я поборол его!": как Шуре удалось выжить после четвертой стадии рака
13:01
Звезда сериала "Хор" утонула в озере
12:50
Россиянам старше 75 лет могут повысить пенсию: назван размер прибавки
12:42
Известную актрису бросил муж после новости о раковой опухоли у сына
12:36
В Москве приземлился самолет с задержанным губернатором Фургалом
12:35
"Утрись своими деньгами!": взбешенная Айза Анохина швырнула в лицо мужу-крахобору 12 миллионов
12:28
Савельева с мужем показали страсть после десяти лет брака
12:26
В Сербии заметили попытку начать гражданскую войну
12:11
ВОЗ: второй волны коронавируса в России можно избежать
12:06
46-летняя Мария Порошина удивила поклонников откровенной фотографией
11:56
Закрутившая роман с Авербухом актриса прервала молчание: Чего вы так расшумелись?
11:53
Сосед рассказал о задержании губернатора Фургала
11:48
"День чуда": Корчевников показал новорожденного с матерью после слухов об отцовстве
11:48
Худруку легендарного балета присвоили титул графини
11:46
Володин поручил проверить международные договоры России на соответствие Конституции
11:27
Оксана Федорова раскрыла секрет семейного счастья
11:22
Беременная Подкаминская поразила народ
11:12
Мужчина-тиран: Елка рассказала о тяжелых отношениях с бывшим возлюбленным
10:57
Новые подробности скандального раздела имущества Пелагеи и Телегина
10:56
Из-за прорыва дамбы в Рузе смыло пять домов
10:48
Оппозиция в Белоруссии потребовала снятия Лукашенко
10:44
Коронавирус в России: за сутки выявлено 6 509 зараженных
10:39
На Украине создали петицию об отставке Зеленского
10:37
"Самореклама для прилипалы": Казаченко уличили в заработке на покойниках
10:32
"Тимати – гном": Анастасия Решетова вынуждена приседать на фото с мужем
10:13
"Останутся одни": семью осрамившегося Ефремова ждет горькая участь
09:58
Подруга Жанны Фриске опубликовала архивное фото: Она не гналась за мнимым счастьем
09:56
"Никого не касается": оскандалившаяся Ивлеева огрызнулась на россиян
09:50
Последствия наводнения в Рузе сняли на видео
09:50
"Предъявите Ваш американский паспорт": бегство Малышевой из России обернулось скандалом
09:38
Харламов закатил громкую вечеринку в честь развода с Асмус
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Журналисты предсказали итоги президентских выборов в Белоруссии
Цымбалюк-Романовская назвала главного "заказчика" смертей Норкиной и Заграевского
"Они тебе и нальют, туда и подсыплют": Ахеджакова шокировала словами о случившемся с Ефремовым
"Самореклама для прилипалы": Казаченко уличили в заработке на покойниках
Брухунова после угроз ответила на вопрос о ребенке от престарелого Петросяна
"Достала развеселая семейка": Мария Шукшина ушла с головой в религию
Сериалы
40-летняя звезда

40-летняя звезда "Содержанок" готовится стать матерью

Ольга Сутулова. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Ольга Сутулова и Евгений Стычкин вместе больше десяти лет, однако решились на ответственный шаг лишь сейчас. По сообщениям прессы, артисты на карантине времени зря не теряли.
прочитано 330 раз

В СМИ просочилась информация о том, что 40-летняя звезда сериала "Содержанки" готовится стать мамой. Пока официального подтверждения этим данным нет.

ПО ТЕМЕ

Сутулова обиделась на создателей первой части сериала "Содержанки": Меня очень мало

Стычкин натренировал жену для интимного момента с другим

В целом актерская чета никогда не отличалась открытостью. Даже о том, что пара встречается, стало известно лишь через несколько лет после начала отношений. Евгению Стычкину и Ольге Сутуловой потребовалось много времени, чтобы понять: вместе они всерьез и надолго.

Влюбленные решили не устраивать пышного торжества и отправились в ЗАГС в сопровождении лишь парочки близких друзей и родственников. Что символично, супруги встретились на съемочной площадке картины под названием "Контракт на любовь".

Малыш от звезды сериала "Содержанки" станет для артиста пятым по счету. У актера уже есть четверо наследников: один внебрачный ребенок от сокурсницы Юлии Жемчуговой и трое детей от первой супруги пианистки Екатерины Сканави.

Кстати, на момент знакомства с Ольгой Сутуловой Евгений Стычкин был еще женат и даже развелся ради новой подруги. Правда, мало кто верил в прочность союза. Поговаривали, что брак не выдержит любвеобильности артиста, однако вот уже семь лет пара счастлива.

Автор: 9 июля 2020, 14:13 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Родившая Снигирь лишилась своей красоты

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Оппозиция в Белоруссии потребовала снятия Лукашенко
На Украине создали петицию об отставке Зеленского
Эксперт не исключил введения режима ЧП и переноса выборов в Белоруссии
Тимошенко завила об обмане на президентских выборах в Украине

Шоу-бизнес

"Грязная история": Сафронов о причастности Цымбалюк-Романовской к внезапной смерти Заграевского
Дочь Успенской ищет деньги для возвращения в Россию
Галкин оседлал черного жеребца: Как из сказки о русских богатырях
Миддлтон отговаривали от рождения третьего ребенка

Проишествия

Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства
Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Прилучного застали с кольцом на безымянном пальце после слухов о романе с Карпович

Фанаты бьют тревогу

Шоу-бизнес

Галкин оседлал черного жеребца: Как из сказки о русских богатырях

Артист показал необычное фото
Шоу-бизнес

Дочь Успенской ищет деньги для возвращения в Россию

Девушка просит помочь ей вернуться на родину
Шоу-бизнес

Казанова увиделась с мужем после мучительной разлуки

Звезда поделилась счастьем

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года
Парад планет и затмения: мир никогда не будет прежним

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову

Регионы

Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+