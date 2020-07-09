40-летняя звезда "Содержанок" готовится стать матерью

Ольга Сутулова и Евгений Стычкин вместе больше десяти лет, однако решились на ответственный шаг лишь сейчас. По сообщениям прессы, артисты на карантине времени зря не теряли.

В СМИ просочилась информация о том, что 40-летняя звезда сериала "Содержанки" готовится стать мамой. Пока официального подтверждения этим данным нет.

В целом актерская чета никогда не отличалась открытостью. Даже о том, что пара встречается, стало известно лишь через несколько лет после начала отношений. Евгению Стычкину и Ольге Сутуловой потребовалось много времени, чтобы понять: вместе они всерьез и надолго.

Влюбленные решили не устраивать пышного торжества и отправились в ЗАГС в сопровождении лишь парочки близких друзей и родственников. Что символично, супруги встретились на съемочной площадке картины под названием "Контракт на любовь".

Малыш от звезды сериала "Содержанки" станет для артиста пятым по счету. У актера уже есть четверо наследников: один внебрачный ребенок от сокурсницы Юлии Жемчуговой и трое детей от первой супруги пианистки Екатерины Сканави.

Кстати, на момент знакомства с Ольгой Сутуловой Евгений Стычкин был еще женат и даже развелся ради новой подруги. Правда, мало кто верил в прочность союза. Поговаривали, что брак не выдержит любвеобильности артиста, однако вот уже семь лет пара счастлива.