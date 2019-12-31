Стычкин натренировал жену для интимного момента с другим

В Сети опубликовали рейтинг лучших секс-сцен в российском кино за 2019 год. Согласно опросу телеграм-канала "Антиглянец", без малого половине респондентов пришелся по душе интимный момент из сериала "Содержанки". В кадре героиня Ольги Сутуловой занимается грубым сексом с персонажем Владимира Мишукова.
"Мы с Володькой думали, что драматические артисты, но, безусловно, приятно (мы все же ветераны движения). Очень гордимся!" - отреагировала на итоги рейтинга Сутулова.
Муж артистки Евгений Стычкин тоже доволен результатами опроса. "А я-то как рад!!! Все-таки 15 лет на тренерской работе!" – добавил актер.
Сутулова вторит Стычкину. По словам Ольги, Евгений не кривит душой. "Надо выдвигать тебя на главу спорткомитета", – цитирует артистку "Экспресс газета".
Добавим, что второе место в рейтинге самых сексуальных сцен досталось Кристине Асмус и эпизоду в фильме "Текст". Картина с участием артистки наделала много шума. Поборники морали раскритиковали Кристину. Причем распекали не только Асмус, но и ее супруга юмориста Гарика Харламова.
На третьем месте оказался фильм "Верность", а именно эпизод секса в ванной. На четвертом – сериал "Мертвое озеро", в котором Павел Табаков ублажает избранницу пистолетом.
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