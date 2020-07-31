Бондарчук и Богомолов устроили зажигательные танцы: Я сегодня хулиган. Заработал миллион!

Ленту снимают с марта. Из-за пандемии коронавируса киношникам пришлось сделать в работе трехмесячный перерыв. Вернуться к созданию сериала "Псих" творческий коллектив смог только в конце июня. Между тем, судя по всему, отставание от запланированного графика совсем не смущает Федора Бондарчука.
Журналистка Ксения Собчак в личном телеграм-канале показала, как режиссер лихо отплясывает на съемочной площадке. Бондарчук зажигательно танцует на пороге гримвагена. В это время на заднем плане, внутри автомобиля, гримируют Константина Богомолова. Исполнитель главной роли в сериале "Псих" тоже делает попытки двигаться в такт мелодии.
Отметим, что знаменитости пляшут под трек рэперов Натана и Ганвеста. В композиции есть следующая фраза: "Я танцую среди ж*** / Я сегодня хулиган / Заработал миллион!".
Как сообщила Ксения Собчак, песню нашел ее муж. По словам журналистки, Богомолов от композиции в восторге.
Напомним, премьера сериала "Псих" должна состоятся уже в этом, 2020 году. Лента будет состоять из восьми эпизодов. Сценарий к картине написала 31-летняя супруга режиссера, актриса Паулина Андреева.
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