Вышел тизер сериала Федора Бондарчука "Псих" с Константином Богомоловым в главной роли

В Сети появился первый тизер нового проекта режиссера Федора Бондарчука. Главную роль в сериале кинематографиста "Псих" сыграл Константин Богомолов.

Хронометраж опубликованного ролика всего около минуты. В кадре герой Константина рассказывает некоторые факты о себе. Персонаж сообщает, что его зовут Олег. Он психотерапевт, испытывающий удовольствие от страданий других.

В последнее время герой сериала "Псих" чувствует себя ужасно: жена Олега пропала без вести. Мужчина ждет возвращения любимой и в буквальном смысле считает дни ее отсутствия. "Мне хуже, чем всем вам вместе взятым", – сообщает персонаж Богомолова.

Напомним, сценарий к сериалу "Псих" написала 31-летняя супруга режиссера Федора Бондарчука, Паулина Андреева. Теленовелла рассказывает о жизни 40-летнего психотерапевта Олега. Герой проходит через так называемый кризис среднего возраста. Персонаж живет с не вполне адекватной мамой, которая изводит его вспышками агрессии, также он пытается найти супругу, исчезнувшую более года назад. Параллельно Олег берется помогать людям, пережившим мощную психотравмирующую ситуацию. Сложная работа и навалившиеся проблемы со временем сказываются на душевном равновесии самого героя.

Отметим, что роль в сериале Федора Бондарчука стала не первой для Константина Богомолова. По словам создателя сериала "Содержанки" ранее он пробовал себя в эпизодах различных проектов, между тем играть центрального персонажа ему доверили впервые.