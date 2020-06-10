Netflix готова возобновить съемки второго сезона сериала "Ведьмак"

По данным инсайдеров, Netflix начнет полноценную работу над "Ведьмаком" через полтора месяца, в августе. Пока не ясно, где будут находиться основные локации, ведь теперь киношникам необходимо ориентироваться не только на красоту пейзажа, но и эпидемиологическую обстановку местности.
Добавим, что работу над второй частью сериала "Ведьмак" прервали в начале марта. Из-за вынужденного простоя дата премьеры новой части может измениться. Новые эпизоды, повествующие о дальнейших приключениях Геральта из Ривии, планировали показать не позднее декабря 2021 года. Есть вероятность, что создатели картины не смогут уложиться в срок.
Добавим, что ранее венгерская дизайн-студия Pixoloid показала подборку скетчей, на которых изображены магические существа, которые, возможно, появятся во второй части сериала "Ведьмак". Художники представили концепт-арты низушков, дриад и краснолюдов.
The Witcher concept art shows alternative look for dryads, Nilfgaardians, dwarves and more - Redanian Intelligence https://t.co/sxjaGeutmm— maria tihui sanjurjo (@mariatihui) June 5, 2020
Напомним, премьера первого сезона сериала "Ведьмак" состоялась в декабре 2019 года. Главную роль в картине сыграл британский актер Генри Кавилл. Лента повествует о мутанте и охотнике на чудовищ Геральте. Герои зарабатывает, избавляя людей от различной нечисти.
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