Экс-жена отсудила алименты у скандалиста Кирилла Емельянова из сериала "Кадетство"

В 2010 году артист, известный по теленовелле "Кадетство", женился на коллеге по цеху Екатерине Директоренко. В 2011 году супруга подарила Кириллу Емельянову первенца – сына Степана. В 2013-м у пары появился второй ребенок – Василий. Брак знаменитостей продлился менее шести лет. В 2016 году Екатерина и Кирилл развелись.
После расставания с Емельяновым Директоренко не раз заявляла, что вынуждена одна поднимать наследников. Дескать, звезда серила "Кадетство" детям финансово не помогает. Кирилл говорил, что не собирается содержать нового парня Екатерины.
В итоге Директоренко подала в суд. Фемида встала на сторону матери двоих детей. Кириллу назначили алименты. Теперь артист обязан ежемесячно перечислять по 17 тысяч рублей на каждого ребенка.
Добавим, что в середине марта скандалист Кирилл Емельянов стал участником резонансного эпизода. Артист потерял сознание, когда в собственной квартире выпивал в компании модели Екатерины Бобковой.
Подруга звезды вызвала скорую. Когда медик оказывал помощь, Емельянов начал буянить. Актер набросился на врача и нанес ему травмы. Затем в квартиру приехали полицейские. Кирилл оскорбил представителя власти.
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