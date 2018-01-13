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Янв. 13, 2018
просмотры: 123

Главная звезда сериала "Кадетство" изменилась до неузнаваемости

567

Актер Александр Головин, сыгравший в сериале "Кадетство" Максима Макарова, отмечает 13 января 29-летие. Dni.Ru в честь такого события решили проследить, как изменился артист. Сегодня в Александре уже не узнать обаятельного кадета из любимого сериала россиян.

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