Главная звезда сериала "Кадетство" изменилась до неузнаваемости

Актер Александр Головин, сыгравший в сериале "Кадетство" Максима Макарова, отмечает 13 января 29-летие. Dni.Ru в честь такого события решили проследить, как изменился артист. Сегодня в Александре уже не узнать обаятельного кадета из любимого сериала россиян.
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