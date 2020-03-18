Звезде сериала "Кадетство" грозит уголовный срок за избиение врачей

Телеграм-канал Mash сообщает, что актер Кирилл Емельянов, сыгравший роль в "Кадетстве", может попасть "за решетку". Инцидент произошел недавно в квартире молодого человека. Его девушка вызывала домой скорую, когда тот находился в бессознательном состоянии. Перед этим Емельянов якобы выпил (что именно – не сообщается).
Когда медики приехали и пытались привести Кирилла в чувства, он набросился на них: начал избивать и угрожать. Позже на место приехали полицейские, одного из которых молодой человек оскорбил. Этот поступок также преследуется по закону.
Теперь на актера могут завести два уголовных дела. Сейчас он находится в ОВД.
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