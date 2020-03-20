Звезду сериала "Кадетство" собирают в тюрьму после дебоша

18 марта в квартире Кирилла Емельянова, который прославился благодаря роли в сериале "Кадетство", произошел инцидент, который может навсегда изменить его жизнь. В этот день он выпивал в компании девушки, модели Екатерины Бобковой. В какой-то момент актеру стало плохо, он потерял сознание. Екатерина тут же вызвала скорую, однако произошло непредвиденное.
Емельянов начал оказывать сопротивление пытающемуся ему помочь медику. Он набросился на сотрудника скорой помощи с кулаками. В результате фельдшер получил несколько травм. После случившегося в квартире появился полицейский, который также нарвался на весьма нетеплый прием. Кирилл оскорблял представителя власти.
За эти действия актеру грозит серьезное наказание, пишет Пятый канал. Сейчас против него возбуждают два уголовных дела. Ему придется ответить перед законом за причинение телесных повреждений медику, а также за оскорбление сотрудника полиции.
Интересно, что его подруга Екатерина Бобкова уже упоминалась в скандальных новостях. Модель присутствовала в "Кофемании" во время драки, в которой участвовали футболисты Александр Кокорин, Павел Мамаев и чиновник Денис Пак.
У Кирилла Емельянова есть два сына от экс-супруги Екатерины Директоренко. После развода она признавалась, что бывший муж не помогал финансами своим детям. Кирилл же считал, что Екатерина просто хотела, чтобы он содержал ее с бойфрендом.
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