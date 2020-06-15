Звезда "Папиных дочек" Мельникова предстала в новом образе: Как подросток

Звезда сериала "Папины дочки" сменила имидж. Дарья Мельникова появилась с новой прической.

После рождения второго ребенка Дарья Мельникова сделала короткую стрижку и начала зачесывать волосы на мужской манер. Поклонники даже сравнивали звезду "Папиных дочек" с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым: дескать, у знаменитостей одинаковые прически. Мельникова не обижалась и признавала, что иногда выглядит неженственно.

Между тем на днях звезда семейного ситкома смогла удивить фанатов. Актриса опубликовала свежее фото в соцсетях. В кадре она позирует с длинными косами.

Интернет-обыватели долго гадали, откуда у артистки сериала "Папины дочки" взялись роскошные локоны. Многие поклонники решили, что Дарья Мельникова примерила парик или сделала наращивание.

"Самоизоляция, волосы растут за неделю (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Прям как подросток", "Волосы класс)) подскажи, с такой длиной, как у тебя была, это микрокапсулы?) Тоже думаю об этом", "А я обомлела от кос)))) и потом только на кулон посмотрела", "Тебе идут длинные волосы", "Ой,ну все это предел моего сердечка, от такой красоты", – прокомментировали фото поклонники Дарьи Мельниковой.