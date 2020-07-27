В ГИТИСе прокомментировали скандальное заявление звезды сериала "Сладкая жизнь" Лукерьи Ильяшенко

Руководство ГИТИСа заявление артистки опровергает. Такая информация задевает честь и деловую репутацию учебного заведения.
В официальном сообщении института говорится, что ГИТИС – это старейший вуз, в котором работают только достойные люди. Многие педагоги носят звания заслуженных и народных артистов России. Благодаря ответственному отношению к делу и мастерству они никогда не позволят принять абитуриента, не обладающего способностями.
В институте считают, что звезда сериала "Сладкая жизнь" Лукерья Ильяшенко хотела попиариться за их счет. ГИТИС дорожит своей репутацией и не может оставить такое заявление без внимания.
Напомним, в конце июня актриса Лукерья Ильяшенко дала интервью, в котором рассказала об отборе в ГИТИС. Знаменитость поведала, что собиралась поступать на балетмейстера. Чтобы гарантировать дочери место, мама артистки заплатила одному из членов приемной комиссии.
По словам звезды сериала "Сладкая жизнь", на экзамене она увидела соперниц, которые превосходили ее по способностям. На третий тур девушка решила не приходить, чтобы "не занимать чужое место".
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