Лукерья Ильяшенко из сериала "Сладкая жизнь" о попытке поступления в ГИТИС: Мама дала взятку

Когда Лукерье Ильяшенко было всего семь лет, она поступила в Школу балета имени Ирины Тихомировой. После окончания учебного заведения будущую актрису приняли в труппу театра "Возрождение". Лукерья участвовала в постановках "Лебединое озеро", "Спящая красавица" и других.
По словам Ильяшенко, в те годы она мечтала поступить в ГИТИС на балетмейстерский факультет. Мама поддерживала желание девушки и старалась обеспечить ей стопроцентное поступление. Родительница актрисы заплатила одному их членов приемной комиссии.
"Чтобы наверняка поступила, мама там кому-то дала взятку", – поведала артистка.
На отборе Лукерья Ильяшенко увидела своих соперниц. Девушки, по словам звезды, превосходили ее в мастерстве и таланте. "Я тупо не явилась на третий тур: поняла, что не могу занять чужое место", – призналась знаменитость.
Совесть не позволила Лукерье быть непорядочной. Артистка даже ради денег и славы вряд ли поступилась бы собственными моральными принципами. Ильяшенко считает, что действительно обладать материальными благами можно только в том случае, если ты получил их честным путем.
Напомним, Лукерья Ильяшенко известна ролями в сериалах "Сладкая жизнь", "Измены", "Подселенцы", работой в фильме "Аванпост". Также знаменитость участвовала в шоу "Последний герой".
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