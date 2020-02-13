Тесты на беременность и пропавшее белье: звезду сериала "Фитнес" преследуют безумные барышни

Роман вспоминает, что, когда только начал сниматься в кино, у него появились состоятельные фанатки. Богатые барышни готовы были заплатить за встречу с ним. Какие именно суммы предлагали – Роман не помнит, однако уверен, что девушки не стали бы торговаться.
Стесненные в средствах дамы проявляли фантазию. Например, Курцыну несколько раз приносили положительные тесты на беременность, с намеком на то, что он скоро станет отцом, а также присылали снимки детей, утверждая, что малыш появился именно от него.
"Обклеивали машины стикерами с любовными записками и раскрашивали помадой, и воровали нижнее белье", – перечисляет безумства фанаток звезда сериала "Фитнес".
Также Роман Курцын рассказал, какие девушки кажутся ему привлекательными. Артист, например, никогда не любил барышень с модельной внешностью. Высоким и худым он предпочитает спортивных и с формами.
Не так давно звезда сериала "Фитнес" вместе с коллегой по цеху Алексеем Карповым запустил собственный канал на "Ютуб". Артисты рассказывают подписчикам, как сбросить лишний вес, набрать форму, быть активным и радоваться жизни. Иногда Роман и Алексей приглашают поклонников на открытые для всех желающих тренировки, встречи часто проходят с аншлагом. "Мы вообще открыты для диалога", – цитирует Курцына Teleprogramma.pro.
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