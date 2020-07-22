Дженсен Эклс показал последний снимок со съемок "Сверхъестественного": Все написано на наших лицах

Американский актер Дженсен Эклс показал фото со съемок сериала "Сверхъестественное". Кадр, по его словам, был сделан незадолго до приостановки производства теленовеллы из-за пандемии коронавируса.

На фото можно увидеть исполнителей главных ролей. Актеры Джаред Падалеки, Миша Коллинз, Дженсен Эклс и Александр Калверт запечатлены рядом с любимым авто персонажей сериала "Сверхъестественное" Chevrolet Impala.

Снимок с бэкстейджа Дженсен Эклс опубликовал в личном микроблоге. По словам исполнителя роли Дина Винчестера, фото отлично отражает настроение, которое царило тогда на площадке. "Все написано на наших лицах. Неопределенность, эмоции, страх в связи с неведением", – поведал актер.

Как оказалось, в тот момент Эклс и его коллеги переживали из-за того, что день рождения Джареда Падалеки может оказаться под угрозой. Звезды сериала "Сверхъестественное", судя по всему, очень хотели лично поздравить коллегу по цеху.

Дженсен выразил надежду, что съемки сериала "Сверхъестественное" скоро возобновят, и они смогут устроить для Джареда торжество. Также актер признался, что мечтает поскорее оказаться за рулем любимого Chevrolet Impala.

Добавим, 19 июля Джаред Падалеки отпраздновал день рождения. Исполнителю роли Сэма Винчестера исполнилось 38 лет.

Напомним, в середине мая должен был состояться финал 15 сезона сериала "Сверхъестественное". Из-за COVID-19 съемки теленовеллы заморозили. Ожидается, что осенью 2020 года поклонники смогут увидеть семь заключительных эпизодов.