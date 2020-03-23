"Валюшка – нос картошкой": звезда "СашаТаня" Рубцова рассказала о жестокости молодых людей

В детстве и юности актриса переживала из-за ушей. Валентине казалось, что они у нее намного больше, чем надо. Не нравились Рубцовой и другие части тела. Например, звезду не устраивал ее нос. "Меня дразнили в школе: "Валюшка — нос картошкой", – вспоминает актриса сериала "СашаТаня".
По словам артистки, молодые люди порой были жестоки по отношению к ней. Юноши сравнивали Валентину с сестрой и прямо говорили: последняя намного привлекательнее.
Долгое время Рубцова была уверена, что в театральный институт берут только хорошеньких. Стать актрисой она и не надеялась, но документы в РАТИ-ГИТИС все же подала и к своему удивлению поступила.
"В вузе сосредоточилась на учебе. Сразу сказала, что никаких мужчин в моей жизни не будет", – поведала актриса из сериала "СашаТаня" в эфире программы "Звезды сошлись" на канале НТВ.
Валентина Рубцова призналась, что ее самооценка резко пошла вверх, как только она встретила будущего мужа. Супруг помог артистке забыть о комплексах. Теперь, когда звезда сериала "СашаТаня" рассказывает избраннику о проблемах с самооценкой, тот говорит ей: "Куколка, да ты чего? Ты самая красивая!"
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