"Валюшка – нос картошкой": звезда "СашаТаня" Рубцова рассказала о жестокости молодых людей

Звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" долгие годы комплексовала из-за внешности. Валентина Рубцова считала себя некрасивой.

В детстве и юности актриса переживала из-за ушей. Валентине казалось, что они у нее намного больше, чем надо. Не нравились Рубцовой и другие части тела. Например, звезду не устраивал ее нос. "Меня дразнили в школе: "Валюшка — нос картошкой", – вспоминает актриса сериала "СашаТаня".

По словам артистки, молодые люди порой были жестоки по отношению к ней. Юноши сравнивали Валентину с сестрой и прямо говорили: последняя намного привлекательнее.

Долгое время Рубцова была уверена, что в театральный институт берут только хорошеньких. Стать актрисой она и не надеялась, но документы в РАТИ-ГИТИС все же подала и к своему удивлению поступила.

"В вузе сосредоточилась на учебе. Сразу сказала, что никаких мужчин в моей жизни не будет", – поведала актриса из сериала "СашаТаня" в эфире программы "Звезды сошлись" на канале НТВ.

Валентина Рубцова призналась, что ее самооценка резко пошла вверх, как только она встретила будущего мужа. Супруг помог артистке забыть о комплексах. Теперь, когда звезда сериала "СашаТаня" рассказывает избраннику о проблемах с самооценкой, тот говорит ей: "Куколка, да ты чего? Ты самая красивая!"