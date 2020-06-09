Звезда "Сватов" Кошмал напекла 200 кексов и разослала по стране

Актриса, сыгравшая в знаменитом ситкоме роль Жени Ковалевой, живет на Украине. Недавно там ослабили ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. Скоро Анна Кошмал вернется к работе на съемочной площадке.
По словам звезды сериала "Сваты", карантин пошел ей на пользу. Она очень нуждалась в этом перерыве. Анна смогла посвятить время себе и близким. "Окунулась с головой в семейную жизнь. Круглосуточно заботиться о любимых мальчиках – огромное счастье", – призналась актриса.
Кошмал занялась йогой и прошла курс медитации. Также знаменитость научилась использовать "Инстаграм" как платформу для творчества и лучше узнала свою аудиторию. Анна делала десерты на заказ. Артистка испекла примерно 500 печенюшек и 200 кексов. Она разослала вкусности по всей Украине.
Именно на карантине звезда сериала "Сваты" поняла, что можно многое успеть и при этом сделать все без спешки. По словам Кошмал, самоизоляция преподнесла ей массу жизненных уроков. Анна благодарна этому непростому периоду.
Напомним, актриса Анна Кошмал замужем с 2017 года. Избранник знаменитости не имеет отношения к кино. 28 июня 2018 года звезда сериала "Сваты" впервые стала мамой. Сына Анна назвала Михаилом.
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