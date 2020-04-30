"Женечка выросла": звезда сериала "Сваты" неожиданно оголилась

"Сваты" стали для молодой артистки отличным карьерным стартом. Работа в ситкоме студии "Квартал 95" подарила Анне Кошмал популярность не только на Украине, но и в России. В теленовелле актрисе досталась роль Жени Ковалевой.
В "Инстаграм" Анна Кошмал опубликовала свежее фото. Она запечатлена в черном брючном костюме. Жакет знаменитость надела на голое тело.
Поклонники серила "Сваты" не могли не отметить сексуальность Кошмал. Актрису осыпали комплиментами в комментариях.
"Ах ты ж красота какая !! ❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Женечка выросла 😻😻😻", "Вы просто самый яркий человек!", "Супер бомба мне нравится как ты в роли Женьки играешь ты супер", "Стильненько 👍", – написали поклонники сериала "Сваты".
Стоит отметить, что откровенный и неожиданный образ артистки не всем пришелся по душе. "Анна скажите почему большое количество известных девушек, со временем оголяются?" - уколола звезду подписчица.
Анна Кошмал быстро нашлась с ответом. "Потому что в эстетичных фото нет ничего постыдного) человеческое тело прекрасно ✨", – заметила она. Сериал "Сваты" можно смотреть онлайн на видеоплатформе "Ютуб".
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