Анна Кошмал из сериала "Сваты" показала редкое фото с сыном

Актриса из сериала "Сваты" впервые за долгое время опубликовала фото с ребенком. Анна Кошмал редко показывает снимки наследника.

Анна стала матерью 28 июня 2018 года. Она подарила супругу сына, которого назвали Михаилом. Интересно, что имя мужа звезда сериала "Сваты" скрывает. Артистка старается не афишировать подробности личной жизни.

Тем не менее иногда Кошмал делает исключение и публикует в личном микроблоге кадры из семейного архива. Так, например, она показала фото с сыном: артистка села на маленький беговел, чем, судя по всему, удивила наследника. Заметно, что мальчик пытается забрать своего двухколесного коня у родительницы.

А на днях звезда сериала "Сваты" рассказала о том, как складывается ситуация с коронавирусом на Украине. Власти планировали снять режим самоизоляции 12 мая, но в последний момент решили продлить его еще на неделю. Эпидемиологическая обстановка пока не выровнялась.

"Почти лето. Почти конец карантина. Несмотря на все "почти", очень радуюсь", – отметила Кошмал. Анна добавила, что все вокруг зацвело.

Напомним, что Анна Кошмал вышла замуж зимой 2017 года. Супруг знаменитости не имеет отношения к киноиндустрии. Сериал "Сваты" можно смотреть онлайн на видеоплатформе "Ютуб".