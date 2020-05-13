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Сериалы

Анна Кошмал из сериала "Сваты" показала редкое фото с сыном

Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/
Актриса из сериала "Сваты" впервые за долгое время опубликовала фото с ребенком. Анна Кошмал редко показывает снимки наследника.
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Анна стала матерью 28 июня 2018 года. Она подарила супругу сына, которого назвали Михаилом. Интересно, что имя мужа звезда сериала "Сваты" скрывает. Артистка старается не афишировать подробности личной жизни.

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Тем не менее иногда Кошмал делает исключение и публикует в личном микроблоге кадры из семейного архива. Так, например, она показала фото с сыном: артистка села на маленький беговел, чем, судя по всему, удивила наследника. Заметно, что мальчик пытается забрать своего двухколесного коня у родительницы.

А на днях звезда сериала "Сваты" рассказала о том, как складывается ситуация с коронавирусом на Украине. Власти планировали снять режим самоизоляции 12 мая, но в последний момент решили продлить его еще на неделю. Эпидемиологическая обстановка пока не выровнялась.

"Почти лето. Почти конец карантина. Несмотря на все "почти", очень радуюсь", – отметила Кошмал. Анна добавила, что все вокруг зацвело.

Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Напомним, что Анна Кошмал вышла замуж зимой 2017 года. Супруг знаменитости не имеет отношения к киноиндустрии. Сериал "Сваты" можно смотреть онлайн на видеоплатформе "Ютуб".

Автор: 13 мая 2020, 10:51 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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