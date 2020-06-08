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Сериалы
Звезда сериала

Звезда сериала "СашаТаня" Валентина Рубцова недовольна внешним видом

Валентина Рубцова. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда сериала "СашаТаня" удивила фанатов. Поклонникам показалось, что Валентина Рубцова на себя наговаривает.
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Знаменитость проводит карантин в Сочи. От коронавируса и жары (сегодня там +30) артистка и ее супруг прячутся дома.

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 Валентина Павловна Рубцова

Валентина Павловна Рубцова актриса

Не забывает Валентина Рубцова радовать подписчиков личного микроблога свежими снимками. Так, например, знаменитость опубликовала кадр, на котором запечатлена без макияжа и прически.

Внешний вид звезды сериала "СашаТаня" ни у кого из подписчиков претензий не вызвал. Сегодня многие звезды показывают себя без фильтров и мейкапа, "естественными" фото уже никого не удивишь. Между тем поклонники обратили внимание на подпись к публикации. "Плохо выглядишь. – Ты привыкнешь" - прокомментировала собственный портрет Валентина Рубцова.

Подписчики не согласились с высказыванием знаменитости. Интернет-обыватели поспешили переубедить звезду сериала "СашаТаня".

"Валя, нормально вы выглядите! Что вы, в самом деле! По сравнению со мной, так идеально просто. Я вон, на сухофрукт стал похож. Скоро всерьез задумаюсь, чтобы из себя компот заварганить.😂😂😂🔥👏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Валя, вы всегда прекрасны! А на этом фото – особенно мила. Без ботексов, нарощеных ресниц и прочих девичьих типо модностей😍", – рассуждали пользователи Сети.

Напомним, ранее в интервью Валентина Рубцова признавалась, что в юном возрасте комплексовала из-за внешности. Знаменитость считала себя некрасивой. Более того, Валентину дразнили одноклассники. Дети сравнивали нос Рубцовой с картофелиной.

Автор: 8 июня 2020, 13:18 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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