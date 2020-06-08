Брат-игумен принял набожного Милоша Биковича в монастыре

Звезда сериалов "Магомаев" и "Отель "Элеон" сейчас на родине, в Сербии. Милош Бикович и его родные провели некоторое время вместе.

Брат кинозвезды, Михайло, являет игуменом монастыря Йованья, что близ Валево. Родственник с удовольствием принял у себя Милоша. В помещение духовной общины Бикович приехал с мамой.

Отметим, что звезда серила "Магомаев" в какой-то степени благодарна карантину. Артист использовал высвободившееся время с пользой. Он прошел онлайн-курсы по сценарному мастерству, пересмотрел множество фильмов и познакомился с несколькими литературными произведениями.

Напомним, ранее в интервью журналистке Ксении Собчак Милош Бикович признался, что очень религиозен. Теледива поставила слова артиста под сомнение.

Милош шокировал Собчак заявлением о том, что секс без любви – это грех. Артист заявил, что человек должен противостоять похоти.

Между тем Бикович признался, что далеко не святой. Он практиковал отношения на одну ночь, но теперь об этом жалеет. "Если ты сделал это один раз, два раза, три, в какой-то момент ты должен понять, что такой образ жизни никуда не ведет", – сказала знаменитость. Звезда сериала "Магомаев" отметила, что осознает свою греховность. Артист пытается усмирить плоть.