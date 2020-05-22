Милош Бикович остроумно прокомментировал эротичное фото Дианы Пожарской

Звезда сериала "Отель "Элеон" Диана Пожарская заставила поволноваться коллегу по цеху. Актер Милош Бикович призвал красавицу-брюнетку поберечь себя.

В популярной теленовелле "Отель "Элеон" Диана и Милош сыграли влюбленных Пашу и Дашу. Артисты так органично смотрелись вместе, что многие поклонники решили, будто они составляют пару и в жизни. Между тем Пожарская и Бикович просто друзья.

Накануне Милош иронично прокомментировал свежее фото в соцсетях Дианы. На снимке актриса эротично лежит на полу. Знаменитость облачена в черное боди. На ее ножках можно заметить элегантные лодочки.

Пожарская не прокомментировала пост. Тем временем Бикович поупражнялся в остроумии. "Встань, пожалуйста. Не надо лежать, ведь простудишься", – написал актер и добавил, что волнуется за подругу. Диана ответила: "😂😐 Не могу… Не хочу. Буду лежать".

Напомним, что после выхода на экраны сериала "Отель "Элеон" поползли слухи о романтических взаимоотношениях актеров Милоша Биковича и Дианы Пожарской. Сплетни не получили подтверждения, ведь у актрисы крепкий брак с режиссером Артемом Аксененко. Отметим, что на момент съемок теленовеллы серб Бикович тоже был несвободен. Знаменитость встречалась с землячкой Барбарой Таталович.