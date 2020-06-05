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Дети Пересильд и Учителя отпраздновали дни рождения в условиях карантина

Дети Пересильд и Учителя отпраздновали дни рождения в условиях карантина

Юлия Пересильд. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актрисе удалось устроить сразу два детских дня рождения в условиях карантина. У Юлии Пересильд дочери от режиссера Алексея Учителя.
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4 июня младшему отпрыску кинематографиста и артистки, Маше, исполнилось восемь лет. Юлия Пересильд поздравила наследницу в том числе и в соцсетях. Знаменитость опубликовала видео, на котором Мария разъезжает на квадроцикле.

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"Маша! С днем рождения! Ты огонь! Ты ничего не боишься!" – подписала ролик артистка.

Знаменитость также отметила, что ее младшая дочка очень необычно мыслит. Пересильд пожелала наследнице везения во всем и призналась, что с удовольствием будет наблюдать за ее успехами.

Напомним, 20 мая праздновала день рождения Анна – старшая дочь Пересильд и Учителя. Девочке уже 11 лет. Поздравляя наследницу Юлия рассказала, что та обладает очень важным качеством – любовью к людям. Первенец артистки, как оказалось, умеет дружить. Анна всегда готова прийти на выручку и очень тревожится за близких людей. Пересильд надеется, что старшая дочь с возрастом не растеряет этот талант.

Напомним, Юлия Пересильд и Алексей Учитель вместе более десяти лет. Долгое время актриса не рассказывала от кого родила Анну и Марию. Добавим, что режиссер состоит в браке с продюсером Кирой Саксаганской. Жена подарила Учителю сына Илью.

Автор: 5 июня 2020, 12:25 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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