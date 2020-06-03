Анджелина Джоли положила глаз на звезду "Игры престолов" Ричарда Мэддена

Благодаря голливудской диве 33-летний актер Ричард Мэдден получил ключевую роль в экранизации комиксов. Анджелина Джоли, как говорят, положила глаз на красавца.

Ричард Мэдден известен всему миру как исполнитель роли Робба Старка в сериале "Игра престолов". В прошлом году артист получил роль в картине "Вечные". В основу сценария ленты легли комиксы художника Джека Кирби.

"Вечных" снимали в Великобритании и Испании. Вместе с Ричардом Мэдденом над картиной работала актриса Анджелина Джоли.

Поговаривают, что именно благодаря Джоли Мэдден получил роль в фильме. Дескать, артист приглянулся знаменитости, и та составила ему протекцию. К слову, режиссер картины заинтересовался кандидатурой Ричарда, после того как понял, что между артистами пробежала искра.

"Анджелина явно положила на него глаз", – утверждают анонимные источники. Джоли, по словам инсайдеров, восхищена красотой и талантом звезды сериала "Игра престолов".

Напомним, что с 2011 по 2016 год Ричард Мэдден был возлюбленным артистки Дженны Коулман, известной по сериалу "Доктор Кто". В 2017 году, по некоторым данным, он крутил роман с коллегой Элли Бамбер. Уже несколько месяцев в Сети муссируются слухи о том, что звезда сериала "Игра престолов" встречается с актером из теленовеллы "Волчонок" Фроем Гутьеррезом. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее в интервью New York Times Ричард Мэдден сказал, что не любит делать личную жизнь достоянием общественности. Знаменитость старается держать в секрете своих возлюбленных, но получается это не всегда.