Звезда "Игры престолов" показалась с большим животом на фоне слухов о беременности

Папарацци запечатлели 24-летнюю артистку и ее 30-летнего супруга Джо Джонаса во время прогулки по Лос-Анджелесу. Софи Тернер впервые за долгое время появилась в публичном месте. Наряд звезды сериала "Игра престолов" подчеркивал подросший живот.
Поклонники не могли обойти вниманием мужа актрисы, певца Джо Джонаса. Интернет-обыватели отметили, что вокалист разросся в районе талии. Фанаты шутят, что Джонас тоже "в положении".
Добавим, слухи о беременности Сансы из "Игры престолов" появились несколько месяцев назад. Актриса и ее избранник сплетни комментировать отказывались. Они до сих пор официально не объявили о скором появлении первенца. Между тем после публикации снимков папарацци необходимость заявлять о переменах отпала сама собой.
Из-за пандемии коронавируса Софи Тернер и Джо Джонас практически все время сидят дома. Ранее в интервью певец говорил, что счастлив круглые сутки находится рядом с женой. Влюбленные поженились всего год назад и не успели надоесть друг другу.
Звезда сериала "Игра Престолов" солидарна с избранником. Софи называет себя интровертом. Для Тернер не составляет труда сидеть в четырех стенах весь день.
Популярные темы форума
хочу в Америку
Сестер Хачатурян могут отпустить? Убийство или самооборона?
без подарка на свадьбу
Хамелиона
COVID-19
Форум
А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
"врач" из америки
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?
Кто заразил Пескова коронавирусом? Не грозит ли это Владимиру Путину?