О сериале

Сюжет сериал "Игра Престолов" 8 сезон

Сериал "Игра Престолов" 8 сезон завершает великую кинематографическую сагу. Борьба за вожделенный Железный трон достигает кульминации: армия Дейенерис Таргариен прибывает в Винтерфелл, а Серсея Ланнистер вместе с войском остается ждать в Королевской гавани. Ей сообщают новость о том, что Белые Ходоки прорвались через защитную Стену и вот-вот вторгнуться в людские поселения на Севере. Однако Серсее подобное развитие событий очень выгодно: она планирует дождаться окончания сражения между нечистью и людьми, а затем добить победителя.

События 8 сезона развиваются стремительно. Белые Ходоки наступают: Король Ночи верхом на воскрешенном драконе атакует Винтерфелл. Людская армия пытается сдержать натиск. Несмотря на столь жестокую и кровопролитную войну, ее участники не забывают о борьбе за трон. Тем более что Джон Сноу узнает шокирующую новость – оказывается, у него гораздо больше прав на престол, чем у Дейенерис Таргариен, которую он поддерживает. Роковая игра обостряется, и зрителям будет интересно узнать, кто же выйдет из нее победителем.

Что было в прошлых сезонах?

В прошедших частях "Игры престолов" произошла масса знаменательных событий. Старки бросили вызов Серсее, которая благодаря жестоким интригам захватила трон. Сансе и Арье пришлось пройти множество трудностей, чтобы воссоединиться. Их сводный брат Джон Сноу одно время оказался мертвым, но расчетливая Мелисандра оживила его, чтобы он стал одним из вожаком людской армии в борьбе с Белыми Ходоками.

Съемочный процесс

Съемки 8 сезона стартовали 23 октября 2017 года. Создатели долго искали подходящие локации и остановили свой выбор на Канарских островах. Многие сцены по традиции были сняты в хорватском Дубровнике. Авторы проекта "Игра престолов" всеми силами пытались отбиться от многочисленных фанатов саги, которые специально приезжали в Хорватию, чтобы воочию увидеть съемочный процесс. 10 июля 2018 года в СМИ попала информации о завершении съемок – журналистам эту новость сообщила Софи Тернер, исполнившая Сансу Старк.

Актеры о сериале

Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, жестко отреагировал на критику фанатов, которые раскритиковали последние серии: "Мы все вложили в проект много сил. Поэтому могу послать людей, которые критикуют телесериал. Они не знают, какую цену мы заплатили за съемки, сколько сил и энергии потратили".

Лена Хиди, исполнившая в 8 сезоне "Игры престолов" роль Серсеи, рассказал о смерти своего персонажа: "Мне не понравилось то, как она умерла. Я бы предпочла, чтобы моя героиня погибла в сражении от меча или другого оружия".

Эмилия Кларк, сыгравшая Дейнерис, рассказала о своих эмоциях: "Я была невероятно счастлива, когда узнала, что сама Бейонсе переживает за мою героиню. Сама волновалась сильно из-за того, что мой персонаж постепенно превращается в жестокого диктатора. Ведь это могло отпугнуть тех, кто ранее за него переживал".

Интересные факты о сериале "Игра Престолов" 8 сезон

Накануне выхода последней серии проекта зрители составили петицию на популярном портале Change.org. Они требовали, что все эпизоды заключительной части были пересняты.

В 4 эпизоде в кадре засветился стаканчик популярной кофейни "Старбакс". Оказалось, что оплошность допустил актер Конлет Хилл, сыгравший роль лорда Вариса.

Заключительная часть, состоящая из шести серий, получила сразу 32 номинации "Эмми", что является рекордом.

Шестой эпизод, вышедший под названием "Железный трон", несмотря на жесткую критику телесериала, обновил рекорд – его посмотрело 13,6 миллионов зрителей в США.

Где смотреть сериал "Игра престолов" 8 сезон

Проект собрал десятки миллионов истинных поклонников во всем мире. Несмотря на завершение, он по-прежнему пользуется огромным спросом. Посмотреть его можно по следующим ссылкам:

Когда выйдут новые серии?



Проект официально закрыт, новых эпизодов не будет. Однако уже известно, что планируется съемки приквела, где зрителям расскажут о событиях, произошедших до войны за трон Вестероса.