Сериал "Игра Престолов" 8 сезон завершает великую кинематографическую сагу. Борьба за вожделенный Железный трон достигает кульминации: армия Дейенерис Таргариен прибывает в Винтерфелл, а Серсея Ланнистер вместе с войском остается ждать в Королевской гавани. Ей сообщают новость о том, что Белые Ходоки прорвались через защитную Стену и вот-вот вторгнуться в людские поселения на Севере. Однако Серсее подобное развитие событий очень выгодно: она планирует дождаться окончания сражения между нечистью и людьми, а затем добить победителя.
События 8 сезона развиваются стремительно. Белые Ходоки наступают: Король Ночи верхом на воскрешенном драконе атакует Винтерфелл. Людская армия пытается сдержать натиск. Несмотря на столь жестокую и кровопролитную войну, ее участники не забывают о борьбе за трон. Тем более что Джон Сноу узнает шокирующую новость – оказывается, у него гораздо больше прав на престол, чем у Дейенерис Таргариен, которую он поддерживает. Роковая игра обостряется, и зрителям будет интересно узнать, кто же выйдет из нее победителем.
В прошедших частях "Игры престолов" произошла масса знаменательных событий. Старки бросили вызов Серсее, которая благодаря жестоким интригам захватила трон. Сансе и Арье пришлось пройти множество трудностей, чтобы воссоединиться. Их сводный брат Джон Сноу одно время оказался мертвым, но расчетливая Мелисандра оживила его, чтобы он стал одним из вожаком людской армии в борьбе с Белыми Ходоками.
Съемки 8 сезона стартовали 23 октября 2017 года. Создатели долго искали подходящие локации и остановили свой выбор на Канарских островах. Многие сцены по традиции были сняты в хорватском Дубровнике. Авторы проекта "Игра престолов" всеми силами пытались отбиться от многочисленных фанатов саги, которые специально приезжали в Хорватию, чтобы воочию увидеть съемочный процесс. 10 июля 2018 года в СМИ попала информации о завершении съемок – журналистам эту новость сообщила Софи Тернер, исполнившая Сансу Старк.
Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, жестко отреагировал на критику фанатов, которые раскритиковали последние серии: "Мы все вложили в проект много сил. Поэтому могу послать людей, которые критикуют телесериал. Они не знают, какую цену мы заплатили за съемки, сколько сил и энергии потратили".
Лена Хиди, исполнившая в 8 сезоне "Игры престолов" роль Серсеи, рассказал о смерти своего персонажа: "Мне не понравилось то, как она умерла. Я бы предпочла, чтобы моя героиня погибла в сражении от меча или другого оружия".
Эмилия Кларк, сыгравшая Дейнерис, рассказала о своих эмоциях: "Я была невероятно счастлива, когда узнала, что сама Бейонсе переживает за мою героиню. Сама волновалась сильно из-за того, что мой персонаж постепенно превращается в жестокого диктатора. Ведь это могло отпугнуть тех, кто ранее за него переживал".
Проект собрал десятки миллионов истинных поклонников во всем мире. Несмотря на завершение, он по-прежнему пользуется огромным спросом. Посмотреть его можно по следующим ссылкам:
Когда выйдут новые серии?
Проект официально закрыт, новых эпизодов не будет. Однако уже известно, что планируется съемки приквела, где зрителям расскажут о событиях, произошедших до войны за трон Вестероса.
|Список серий
|1 серия
|14 апреля 2019
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|2 серия
|21 апреля 2019
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|3 серия
|28 апреля 2019
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|4 серия
|5 мая 2019
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|5 серия
|12 мая 2019
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|6 серия
|19 мая 2019
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