Игра престолов – 8 сезон

Трейлеры О сериале Дата выхода

Топ новостей недели

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не ешьте это 19 августа: суровые запреты и тайные ритуалы на Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Игра престолов – 8 сезон

  • Жанр: Драмы, Фэнтези
  • Год: 2019
  • Дата выхода: 14 апреля 2019
  • Страна: США, Англия
  • Режиссер: Дэвид Наттер
  • Сценарист: Дэйв Хилл
  • Продюсер: Дэвид Бениофф, Д.Б. Уайсс, Джордж Р.Р. Мартин
  • Количество серий: 6
  • Возрастные ограничения: 18+
  •  
  • Студии/Телеканалы: HBO
  • Актёры: Питер Динклэйдж, Лина Хиди, Эмилия Кларк, Кит Харингтон, Софи Тернер, Мэйси Уильямс, Николай Костер-Вальдау, Иэн Глен, Алфи Аллен, Джон Брэдли
  •  
  • Игра престолов – 8 сезон Игра престолов – 8 сезон 8.9
    Рейтинг Дни.ру: 8.9
  • Рейтинг IMDb: 9.3

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "Игра Престолов" 8 сезон

Сериал "Игра Престолов" 8 сезон завершает великую кинематографическую сагу. Борьба за вожделенный Железный трон достигает кульминации: армия Дейенерис Таргариен прибывает в Винтерфелл, а Серсея Ланнистер вместе с войском остается ждать в Королевской гавани. Ей сообщают новость о том, что Белые Ходоки прорвались через защитную Стену и вот-вот вторгнуться в людские поселения на Севере. Однако Серсее подобное развитие событий очень выгодно: она планирует дождаться окончания сражения между нечистью и людьми, а затем добить победителя.

События 8 сезона развиваются стремительно. Белые Ходоки наступают: Король Ночи верхом на воскрешенном драконе атакует Винтерфелл. Людская армия пытается сдержать натиск. Несмотря на столь жестокую и кровопролитную войну, ее участники не забывают о борьбе за трон. Тем более что Джон Сноу узнает шокирующую новость – оказывается, у него гораздо больше прав на престол, чем у Дейенерис Таргариен, которую он поддерживает. Роковая игра обостряется, и зрителям будет интересно узнать, кто же выйдет из нее победителем.

Что было в прошлых сезонах?

В прошедших частях "Игры престолов" произошла масса знаменательных событий. Старки бросили вызов Серсее, которая благодаря жестоким интригам захватила трон. Сансе и Арье пришлось пройти множество трудностей, чтобы воссоединиться. Их сводный брат Джон Сноу одно время оказался мертвым, но расчетливая Мелисандра оживила его, чтобы он стал одним из вожаком людской армии в борьбе с Белыми Ходоками.

Съемочный процесс

Съемки 8 сезона стартовали 23 октября 2017 года. Создатели долго искали подходящие локации и остановили свой выбор на Канарских островах. Многие сцены по традиции были сняты в хорватском Дубровнике. Авторы проекта "Игра престолов" всеми силами пытались отбиться от многочисленных фанатов саги, которые специально приезжали в Хорватию, чтобы воочию увидеть съемочный процесс. 10 июля 2018 года в СМИ попала информации о завершении съемок – журналистам эту новость сообщила Софи Тернер, исполнившая Сансу Старк.

Актеры о сериале

Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, жестко отреагировал на критику фанатов, которые раскритиковали последние серии: "Мы все вложили в проект много сил. Поэтому могу послать людей, которые критикуют телесериал. Они не знают, какую цену мы заплатили за съемки, сколько сил и энергии потратили".

Лена Хиди, исполнившая в 8 сезоне "Игры престолов" роль Серсеи, рассказал о смерти своего персонажа: "Мне не понравилось то, как она умерла. Я бы предпочла, чтобы моя героиня погибла в сражении от меча или другого оружия".

Эмилия Кларк, сыгравшая Дейнерис, рассказала о своих эмоциях: "Я была невероятно счастлива, когда узнала, что сама Бейонсе переживает за мою героиню. Сама волновалась сильно из-за того, что мой персонаж постепенно превращается в жестокого диктатора. Ведь это могло отпугнуть тех, кто ранее за него переживал".

Интересные факты о сериале "Игра Престолов" 8 сезон

  • Накануне выхода последней серии проекта зрители составили петицию на популярном портале Change.org. Они требовали, что все эпизоды заключительной части были пересняты.
  • В 4 эпизоде в кадре засветился стаканчик популярной кофейни "Старбакс". Оказалось, что оплошность допустил актер Конлет Хилл, сыгравший роль лорда Вариса.
  • Заключительная часть, состоящая из шести серий, получила сразу 32 номинации "Эмми", что является рекордом.
  • Шестой эпизод, вышедший под названием "Железный трон", несмотря на жесткую критику телесериала, обновил рекорд – его посмотрело 13,6 миллионов зрителей в США.

Где смотреть сериал "Игра престолов" 8 сезон

Проект собрал десятки миллионов истинных поклонников во всем мире. Несмотря на завершение, он по-прежнему пользуется огромным спросом. Посмотреть его можно по следующим ссылкам:

Когда выйдут новые серии?

Проект официально закрыт, новых эпизодов не будет. Однако уже известно, что планируется съемки приквела, где зрителям расскажут о событиях, произошедших до войны за трон Вестероса.

Смотреть сериал Игра престолов – 8 сезон онлайн

Список серий
1 серия14 апреля 2019Смотреть онлайн
2 серия21 апреля 2019Смотреть онлайн
3 серия28 апреля 2019Смотреть онлайн
4 серия5 мая 2019Смотреть онлайн
5 серия12 мая 2019Смотреть онлайн
6 серия19 мая 2019Смотреть онлайн

Звезда сериала "Игра престолов" объяснила решение уйти из кино

Звезда сериала "Игра престолов" объяснила решение уйти из кино
Актер Джек Глисон, известный по роли короля Джоффри в нашумевшем сериале "Игра престолов" об уходе из кинематографа Джек Глисон оставил свой след в истории кино, исполнив одну из самых запоминающихся ролей в сериале "Игра престолов" .

Звезда сериала "Игра престолов" родит второго ребенка известному музыканту

Звезда сериала "Игра престолов" родит второго ребенка известному музыканту
Софи Тернер и Джо Джонас вновь станут родителями. Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер вновь станет мамой.

Объявившая о разводе звезда "Игры престолов" спит в фургоне и ходит в рванье

Объявившая о разводе звезда "Игры престолов" спит в фургоне и ходит в рванье
Артист Джейсон Момоа съехал от жены и детей. Звезда фильмов "Дюна", "Аквамен" и сериала "Игра престолов" Джейсон Момоа недавно сообщил о расставании с женой.

Потрясающая история любви звезды "Игры престолов" закончилась крахом: Мы освобождаем друг друга

Потрясающая история любви звезды "Игры престолов" закончилась крахом: Мы освобождаем друг друга
Джейсон Момоа рассказал о грядущем разводе. Звезда сериала "Игра престолов", фильмов "Дюна" и "Аквамен" Джейсон Момоа сообщил о переменах в личной жизни.

Кто завоевал сердце звезды "Игры престолов" Колокольникова

Кто завоевал сердце звезды "Игры престолов" Колокольникова
Русский секс-символ "Игры престолов" Юрий Колокольников появился с красивой брюнеткой. Уроженец Москвы Юрий Колокольников сумел стать звездой мирового масштаба, благодаря участию в популярном сериале "Игра престолов" и жизни в Канаде.

"Совал пальцы в коллег и супермоделей": звезда "Игры престолов" рассказала о грязных выходках мужа

"Совал пальцы в коллег и супермоделей": звезда "Игры престолов" рассказала о грязных выходках мужа
Актриса посмеялась над заявлениями избранника о непорочности. Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер высмеяла своего супруга, певца Джо Джонаса.

"Шлепни по заднице и вперед!": режиссер приказывал актрисе "Игры престолов" кусать грудь партнерши

"Шлепни по заднице и вперед!": режиссер приказывал актрисе "Игры престолов" кусать грудь партнерши
Звезда популярной ленты рассказала о съемках интимных сцен. 40-летняя актриса из Великобритании Джемма Уилан раскрыла детали съемок сериала "Игра престолов".

"Лишился нескольких ребер": звезда "Игры престолов" получила серьезные увечья

"Лишился нескольких ребер": звезда "Игры престолов" получила серьезные увечья
Актер Джейсон Момоа травмировался на съемках. 42-летний Джейсон Момоа, знаменитый ролью кхала Дрого в сериале "Игра престолов", рассказал о серьезных увечьях, полученных на площадке картины "Аквамен: Потерянное королевство".

Все как в книгах: в Сети оценили первый трейлер приквела "Игры престолов"

Все как в книгах: в Сети оценили первый трейлер приквела "Игры престолов"
Сериал расскажет о доме Таргариенов. В Сети появился первый трейлер нового сериала "Дом Дракона".

Лина Хиди рассказала о конфликтах на съемках "Игры престолов": Обиды и раздражение

Лина Хиди рассказала о конфликтах на съемках "Игры престолов": Обиды и раздражение
Звезды шоу до сих пор поддерживают связь. Сериал "Игра престолов" снимали девять лет.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения