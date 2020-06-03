Папарацци засняли звезду сериала "Друзья" Мэттью Перри в невменяемом состоянии

Звезда сериала "Друзья" обеспокоила фанатов. Актер Мэттью Перри выглядит не лучшим образом.

Папарацци сфотографировали 50-летнего артиста на одной из улиц Лос-Анджелеса. Мэттью Перри не мог самостоятельно выбраться из машины. Покинуть автомобиль звезде сериала "Друзья" помогала подруга.

На фото артист выглядит совершенно измученным. Показалось даже, что знаменитость находится в невменяемом состоянии. Мэттью Перри зачем-то надел сразу две маски: медицинскую – поверх рта, а для сна натянул на лоб.

Поклонники опасаются, что у звезды сериала "Друзья" вновь случился срыв. Артист много лет с переменным успехом борется с алкогольной и наркотической зависимостью. В 2018 году Мэттью Перри завязал с пагубными пристрастиями. На звезду благотворно повлиял роман с 29-летней актрисой Молли Хервиц. Возлюбленная поддерживала артиста в его новой жизни.

Не так давно Хервиц ушла от Перри. Поговаривают, что девушка устала сдерживать звезду сериала "Друзья" в стремлении к саморазрушению алкоголем и наркотиками.

Между тем ходят слухи, что Мэттью Перри подвело здоровье. Дескать, артист столкнулся с серьезными медицинскими проблемами. Карантин из-за коронавируса звезда сериала "Друзья" использует, чтобы восстановить самочувствие.