Папарацци засняли звезду сериала "Друзья" Мэттью Перри в невменяемом состоянии

Папарацци сфотографировали 50-летнего артиста на одной из улиц Лос-Анджелеса. Мэттью Перри не мог самостоятельно выбраться из машины. Покинуть автомобиль звезде сериала "Друзья" помогала подруга.
На фото артист выглядит совершенно измученным. Показалось даже, что знаменитость находится в невменяемом состоянии. Мэттью Перри зачем-то надел сразу две маски: медицинскую – поверх рта, а для сна натянул на лоб.
Поклонники опасаются, что у звезды сериала "Друзья" вновь случился срыв. Артист много лет с переменным успехом борется с алкогольной и наркотической зависимостью. В 2018 году Мэттью Перри завязал с пагубными пристрастиями. На звезду благотворно повлиял роман с 29-летней актрисой Молли Хервиц. Возлюбленная поддерживала артиста в его новой жизни.
Не так давно Хервиц ушла от Перри. Поговаривают, что девушка устала сдерживать звезду сериала "Друзья" в стремлении к саморазрушению алкоголем и наркотиками.
Между тем ходят слухи, что Мэттью Перри подвело здоровье. Дескать, артист столкнулся с серьезными медицинскими проблемами. Карантин из-за коронавируса звезда сериала "Друзья" использует, чтобы восстановить самочувствие.
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