Мэттью Перри украл для Лизы Кудроу реквизит со съемок "Друзей"

Актриса призналась, что унесла со съемок сериала "Друзья" памятный сувенир. Лиза Кудроу до сих пор хранит его дома.

Артистка появилась в свежем выпуске вечернего шоу телеведущего Джимми Киммела. С журналистом Лиза Кудроу говорила по видеосвязи из своего жилища. На стеллаже за спиной звезды сериала "Друзья" можно увидеть банку для печенья, выполненную в форме большого будильника.

Емкость, по словам Кудроу, была частью реквизита. Она стояла на кухне в квартире Рейчел и Моники. Однажды во время съемок банка помогла Лизе выпутаться из непростой ситуации и не испортить дубль.

В одной из сцен ее героиня Фиби, собираясь уходить, должна была взглянуть на часы, но у артистки их не оказалось. Кудроу пришлось импровизировать. Она посмотрела на банку и воскликнула: "Ой, уже поздно, мне пора!" Ситуация позабавила коллектив сериала "Друзей".

Спустя годы, когда ситком завершился, исполнитель роли Чендлера отдал банку Лизе. Артистка полагает, что Мэттью Перри украл емкость с площадки, ведь им было запрещено забирать реквизит.

Ранее стало известно, что пилотный эпизод сериала "Друзья" с треском провалился. Стартовая серия отличалась от той, что увидели зрители в дальнейшем, и поражала отсутствием логики.