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Страдающая алкоголизмом звезда сериала

Страдающая алкоголизмом звезда сериала "Друзья" пришла в себя после болезненного разрыва

Мэттью Перри. Фото: Ron Sachs/Cnp/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Друзья" находится в поисках новых отношений. 50-летний Мэттью Перри, судя по всему, оправился после расставания с любимой.
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Знаменитость некоторое время встречалась с менеджером по актерам Молли Хервиц. Роман с молодой красоткой на время отвлек Мэттью Перри от проблем с зависимостью от алкоголя и наркотиков. Рядом с Молли звезда сериала "Друзья" забыла о пагубных пристрастиях.

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Не так давно Хервиц ушла от Перри. По слухам, девушка посчитала, что артист вот-вот сорвется и забудет о трезвости. Молли поняла, что больше не может помочь Мэттью.

Фанаты переживали, что после разрыва отношений звезда сериала "Друзья" поставит крест на многолетней борьбе с зависимостью. Между тем последние новости об артисте заставили поклонников выдохнуть с облегчением.

Оказалось, любимец публики не пустился во все тяжкие, как опасались многие, а ищет новую любовь. По словам инсайдера, Мэттью восстановил аккаунт в популярном приложении для знакомств. Звезда сериала "Друзья" активно переписывается с дамами.

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Не так давно в Сеть попали снимки, которые обеспокоили поклонников Мэттью Перри. На кадрах, сделанных папарацци, артист выглядел обрюзгшим и больным. Сериал "Друзья" можно смотреть онлайн на видеосервисе Ivi.ru.

Автор: 19 мая 2020, 11:39 Источник: Daily Mail • Требует проверки

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