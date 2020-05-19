Страдающая алкоголизмом звезда сериала "Друзья" пришла в себя после болезненного разрыва

Знаменитость некоторое время встречалась с менеджером по актерам Молли Хервиц. Роман с молодой красоткой на время отвлек Мэттью Перри от проблем с зависимостью от алкоголя и наркотиков. Рядом с Молли звезда сериала "Друзья" забыла о пагубных пристрастиях.
Не так давно Хервиц ушла от Перри. По слухам, девушка посчитала, что артист вот-вот сорвется и забудет о трезвости. Молли поняла, что больше не может помочь Мэттью.
Фанаты переживали, что после разрыва отношений звезда сериала "Друзья" поставит крест на многолетней борьбе с зависимостью. Между тем последние новости об артисте заставили поклонников выдохнуть с облегчением.
Оказалось, любимец публики не пустился во все тяжкие, как опасались многие, а ищет новую любовь. По словам инсайдера, Мэттью восстановил аккаунт в популярном приложении для знакомств. Звезда сериала "Друзья" активно переписывается с дамами.
Не так давно в Сеть попали снимки, которые обеспокоили поклонников Мэттью Перри. На кадрах, сделанных папарацци, артист выглядел обрюзгшим и больным. Сериал "Друзья" можно смотреть онлайн на видеосервисе Ivi.ru.
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