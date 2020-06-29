Никита Панфилов о пикантных съемках: "Заклеивают" интимные места девушкам

Актер рассказал, как снимаются интимные сцены в кино. Никита Панфилов играл обнаженным в сериале "Сладкая жизнь".

По словам 41-летнего актера, раздеваться в кадре ему психологически сложно. Никита Панфилов много раз снимался в пикантных эпизодах, однако ходить голым перед объективом так и не привык.

Дело в том, что во время съемок рядом с нагими артистами находится большая команда киношников. Ее присутствие не делает атмосферу комфортной.

"Что касается технической стороны, то у мальчиков просто ничего не показывают, а у девушек "заклеивают", – раскрыл детали работы на площадке Никита Панфилов.

Артист подчеркнул, что о "заклеивании" интимных мест он не шутит. Есть специальные ленты, которыми закрывают гениталии артисток. Таким образом, присутствующие на съемках не видят интимные части тела актрис. Никита Панфилов отметил, что в современном кино эротические сцены снимают только так.

Перед объективом актеры только изображают желание, обычно это выглядит "чопорно и завуалированно". Участвующие в интимной сцене не всегда верят в то, что в итоге их работа будет правдоподобной. Впрочем, чаще всего артистам удается сыграть возбуждение.

Никита Панфилов не скрывает, что сниматься в пикантных сценах сериала "Сладкая жизнь" ему понравилось. Артист хотел попробовать свои силы в подобном проекте. Актер отметил, что его персонаж в теленовелле, хоть и аморален, никому не врет.