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Стартовали съемки четвертого сезона сериала

Стартовали съемки четвертого сезона сериала "Гранд": новые герои и любовный треугольник

Фото: Гранд (2018)
Видеосервис START и канал "Супер" начали съемки следующей части комедийного проекта "Гранд". В четвертом сезоне к звездному составу теленовеллы присоединятся новые актеры.
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В новых эпизодах ситкома появится артист Вячеслав Чепурченко. Он знаком зрителям по комедии "Жуки", сериалу "Молодая Гвардия", а также ленте "Легенда №17".

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Мила Алексеевна Сивацкая актриса

Чепурченко уже побывал на съемочной площадке теленовеллы "Гранд". Декорации, используемые для съемок, поразили артиста реалистичностью и функциональностью.

По словам Вячеслава, в четвертом сезоне сериала "Гранд" у него экранного времени совсем немного, однако роль достаточно сложная. Своего героя знаменитость охарактеризовала как "вкусного".

Артист надеется, что история его персонажа будет иметь продолжение. Быть частью сериала "Гранд" звезде понравилось, ведь работать с профессионалами всегда приятно.

В четвертом сезоне ситкома появится и актер Александр Демидов, которого многие зрители знают по сериалу "Фитнес". Ему досталась роль очередного претендента на сердце главной героини Ксении. По сюжету персонаж Александра – деревенский парень, ферма которого расположена рядом с отелем.

По словам исполнительницы роли Ксении, четвертый сезон будет более чувственным. Героиня Милы Сивацкой вновь попадет в любовный треугольник, хотя времени крутить романы у нее совсем не будет.

Автор: 25 июня 2020, 16:44

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