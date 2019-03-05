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Гранд – 2 сезон

Гранд – 2 сезон

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О сериале

Сериал "Гранд" 2 сезон – это продолжение истории отеля, ранее носившего название "Элеон". После прихода очередного владельца появились новые правила и персонажи, которые сильно полюбились зрителям. Новыми персонажами выступили Ксения Завгородняя (Мила Савицкая), Стас (Семен Трескунов), Лев Глебович (Александр Лыков) и другие. Все актеры именитые и отлично справились со своими ролями.

Сюжет телесериала "Гранд"

Сериал Гранд – это продолжение, полюбившееся зрителям истории об отеле "Элеон". Сюжет закручивается вокруг девушки по имении Ксения. После того, как в отеле изменился хозяин, обстановка внутри коллектива стала более жесткой. Лев Глебович –это бизнесмен со своими правилами.

Ксения – типичная карьеристка. После окончания университета по специальности туризма она направляется в сторону гостинного бизнеса. Оказавшись в коллективе, она ставит себе задачу – стать управляющей.

Преграды, смешные ситуации, конфузы и ссоры со своими коллегами – это то, без чего сюжету не обойтись.

Что ожидает зрителей во 2 сезоне?!

Вторая часть начинается с внушительных перемен. Первое – это приход юного управляющего. Все ждали состоятельного, уверенного в себе лидера, а им оказался какой-то мальчишка.

Ксения, которая так долго ждала повышения, как и все остальные персонажи не в восторге от такого поворота. Юный диктатор начинает устанавливать свои правила. Полная строгость, соблюдение субординации и другие попытки проявить лидерские качества приводят к ряду конфликтных ситуаций.

По ходу сезона Ксения пытается наладить контакты и влюбляет в себя управляющего. Третьим персонажем в треугольнике оказывается Алексей (Зуенок). Во 2 сезоне сериала он пытается вернуть Ксению.

В сюжете появляется еще одна персона – это горничный. В кой-то веке в женском коллективе появляется мужчина, причем взрослый и серьезный. Он вызывает у коллег некие подозрения, но со своей работой справляется на все сто процентов. По ходу 2 части с ним будет связано немало интересных и забавных ситуаций.

Сюжет прошлых сезонов "Гранд"

В первой части истории упор делался на нового владельца отеля Льва Глебовича. Развернулась целая история, связанная с отношениями Михаила Джековича и Софией. Новый владелец стал третьим лицом в их отношениях.

Ксения Завгородняя только появляется в сюжете и начинает свой путь по карьерной лестнице. Она начинает встречаться с Алексеем, который был портье. Их отношения не совсем ладятся, так как в этой цепочке есть еще третий персонаж – это сербский "красавец", который все еще обладал частью акций отеля.

Желание достичь успеха в карьере не давали девушке сделать окончательный выбор. Не менее интересны и другие личности, это Борис Леонидович и его ненаглядная – Валентина. Тот же Сеня, который теряет свое звание шеф-повара и много других интересных персонажей.

Съемочная группа и актеры, принявшие участие в съемках 2 сезона

Подобранный состав актеров и сам юмористический формат телекартины сделал обстановку простой и уютной. Артисты в своих интервью отмечали, что все партнеры по съемочной площадке отзывчивые, простые и компанейские ребята. Съемки проходили в Москве. Интересный факт заключается в том, что в качестве отеля выступает офисное помещение, которое на момент съемок переоборудуется под отель.

Семен Трескунов, сыгравший нового управлявшего во 2-м сезоне "Гранд", дал небольшой комментарий по поводу сериала и съемочного процесса в целом.

"Моя роль соответствует основам, которые заложены в самой идее. Я рад, что мне досталась эта задача и что мне доверили ее исполнить. На самом деле, это персонаж, до которого мне еще нужно дорасти. Меня заинтересовали его человеческие качества – это то, над чем стоит задуматься" – отметил Семен.

Так же он сказал, что знаком со многими партнерами по съемочной площадке, но нервы все-таки были.

Интересные факты

Есть несколько интересных моментов о сериале, о которых знают далеко не все:

  • Изначально личность Льва Глебовича планировалась, как полный деспот, в худшем проявлении этого слова. Актерская игра Лыкова придала образу юмористического и саркастического очертания;
  • Семен Трескунов, сыгравший роль нового управляющего, до этого успел засветиться в популярнейшем российском сериале "Ивановы";
  • Белошапка (Зуенок) и Трескунов (Стас) хорошо ладят и общаются вне съемочной площадки.

Где смотреть 2 сезон сериала "Гранд"

Просмотреть вторую часть сериала "Гранд" можно на видеохостинге YouTube и официальном сайте СТС. Известно, что уже можно ознакомиться и с третьей частью, в которой история и все сюжетные линии набирают новые обороты.

Сериал "Гранд" 2 сезон – это логичное продолжение рейтинговой истории. Зрители любят эту телекартину и с нетерпением ждут новых серий и положительных эмоций.

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Отзывы

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Начинала смотреть еще отель “Элеон”, после того как появились новые персонажи все стало еще интереснее. Особенно нравится Лев Глебович – этакая харизма, просто невероятно
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