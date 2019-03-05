Сериал "Гранд" 2 сезон – это продолжение истории отеля, ранее носившего название "Элеон". После прихода очередного владельца появились новые правила и персонажи, которые сильно полюбились зрителям. Новыми персонажами выступили Ксения Завгородняя (Мила Савицкая), Стас (Семен Трескунов), Лев Глебович (Александр Лыков) и другие. Все актеры именитые и отлично справились со своими ролями.
Сериал Гранд – это продолжение, полюбившееся зрителям истории об отеле "Элеон". Сюжет закручивается вокруг девушки по имении Ксения. После того, как в отеле изменился хозяин, обстановка внутри коллектива стала более жесткой. Лев Глебович –это бизнесмен со своими правилами.
Ксения – типичная карьеристка. После окончания университета по специальности туризма она направляется в сторону гостинного бизнеса. Оказавшись в коллективе, она ставит себе задачу – стать управляющей.
Преграды, смешные ситуации, конфузы и ссоры со своими коллегами – это то, без чего сюжету не обойтись.
Вторая часть начинается с внушительных перемен. Первое – это приход юного управляющего. Все ждали состоятельного, уверенного в себе лидера, а им оказался какой-то мальчишка.
Ксения, которая так долго ждала повышения, как и все остальные персонажи не в восторге от такого поворота. Юный диктатор начинает устанавливать свои правила. Полная строгость, соблюдение субординации и другие попытки проявить лидерские качества приводят к ряду конфликтных ситуаций.
По ходу сезона Ксения пытается наладить контакты и влюбляет в себя управляющего. Третьим персонажем в треугольнике оказывается Алексей (Зуенок). Во 2 сезоне сериала он пытается вернуть Ксению.
В сюжете появляется еще одна персона – это горничный. В кой-то веке в женском коллективе появляется мужчина, причем взрослый и серьезный. Он вызывает у коллег некие подозрения, но со своей работой справляется на все сто процентов. По ходу 2 части с ним будет связано немало интересных и забавных ситуаций.
В первой части истории упор делался на нового владельца отеля Льва Глебовича. Развернулась целая история, связанная с отношениями Михаила Джековича и Софией. Новый владелец стал третьим лицом в их отношениях.
Ксения Завгородняя только появляется в сюжете и начинает свой путь по карьерной лестнице. Она начинает встречаться с Алексеем, который был портье. Их отношения не совсем ладятся, так как в этой цепочке есть еще третий персонаж – это сербский "красавец", который все еще обладал частью акций отеля.
Желание достичь успеха в карьере не давали девушке сделать окончательный выбор. Не менее интересны и другие личности, это Борис Леонидович и его ненаглядная – Валентина. Тот же Сеня, который теряет свое звание шеф-повара и много других интересных персонажей.
Подобранный состав актеров и сам юмористический формат телекартины сделал обстановку простой и уютной. Артисты в своих интервью отмечали, что все партнеры по съемочной площадке отзывчивые, простые и компанейские ребята. Съемки проходили в Москве. Интересный факт заключается в том, что в качестве отеля выступает офисное помещение, которое на момент съемок переоборудуется под отель.
Семен
Трескунов, сыгравший нового управлявшего во 2-м сезоне "Гранд", дал небольшой
комментарий по поводу сериала и съемочного процесса в целом.
"Моя роль соответствует основам, которые заложены в самой идее. Я рад, что мне досталась эта задача и что мне доверили ее исполнить. На самом деле, это персонаж, до которого мне еще нужно дорасти. Меня заинтересовали его человеческие качества – это то, над чем стоит задуматься" – отметил Семен.
Так же он сказал, что знаком со многими партнерами по съемочной площадке, но нервы все-таки были.
Есть несколько интересных моментов о сериале, о которых знают далеко не все:
Просмотреть вторую часть сериала "Гранд" можно в онлайн видеосервисах:
Известно, что уже можно ознакомиться и с третьей частью, в которой история и все сюжетные линии набирают новые обороты.
Сериал "Гранд" 2 сезон – это логичное продолжение рейтинговой истории. Зрители любят
эту телекартину и с нетерпением ждут новых серий и положительных эмоций.
|Список серий
|1 серия
|1 марта 2019
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|2 серия
|1 марта 2019
|Смотреть онлайн
|3 серия
|15 марта 2019
|Смотреть онлайн
|4 серия
|22 марта 2019
|Смотреть онлайн
|5 серия
|22 марта 2019
|Смотреть онлайн
|6 серия
|24 марта 2019
|Смотреть онлайн
|7 серия
|28 марта 2019
|Смотреть онлайн
|8 серия
|29 марта 2019
|Смотреть онлайн
|9 серия
|30 марта 2019
|Смотреть онлайн
|10 серия
|31 марта 2019
|Смотреть онлайн
|11 серия
|4 апреля 2019
|Смотреть онлайн
|12 серия
|5 апреля 2019
|Смотреть онлайн
|13 серия
|6 апреля 2019
|Смотреть онлайн
|14 серия
|7 апреля 2019
|Смотреть онлайн
|15 серия
|11 апреля 2019
|Смотреть онлайн
|16 серия
|12 апреля 2019
|Смотреть онлайн
|17 серия
|13 апреля 2019
|Смотреть онлайн
|18 серия
|14 апреля 2019
|Смотреть онлайн
|19 серия
|18 апреля 2019
|Смотреть онлайн
|20 серия
|19 апреля 2019
|Смотреть онлайн
|21 серия
|20 апреля 2019
|Смотреть онлайн
|22 серия
|21 апреля 2019
|Смотреть онлайн