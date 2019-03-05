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Гранд – 2 сезон

Трейлеры и видео

О сериале

Сериал "Гранд" 2 сезон – это продолжение истории отеля, ранее носившего название "Элеон". После прихода очередного владельца появились новые правила и персонажи, которые сильно полюбились зрителям. Новыми персонажами выступили Ксения Завгородняя (Мила Савицкая), Стас (Семен Трескунов), Лев Глебович (Александр Лыков) и другие. Все актеры именитые и отлично справились со своими ролями.

Сюжет телесериала "Гранд"

Сериал Гранд – это продолжение, полюбившееся зрителям истории об отеле "Элеон". Сюжет закручивается вокруг девушки по имении Ксения. После того, как в отеле изменился хозяин, обстановка внутри коллектива стала более жесткой. Лев Глебович –это бизнесмен со своими правилами.

Ксения – типичная карьеристка. После окончания университета по специальности туризма она направляется в сторону гостинного бизнеса. Оказавшись в коллективе, она ставит себе задачу – стать управляющей.

Преграды, смешные ситуации, конфузы и ссоры со своими коллегами – это то, без чего сюжету не обойтись.

Что ожидает зрителей во 2 сезоне?!

Вторая часть начинается с внушительных перемен. Первое – это приход юного управляющего. Все ждали состоятельного, уверенного в себе лидера, а им оказался какой-то мальчишка.

Ксения, которая так долго ждала повышения, как и все остальные персонажи не в восторге от такого поворота. Юный диктатор начинает устанавливать свои правила. Полная строгость, соблюдение субординации и другие попытки проявить лидерские качества приводят к ряду конфликтных ситуаций.

По ходу сезона Ксения пытается наладить контакты и влюбляет в себя управляющего. Третьим персонажем в треугольнике оказывается Алексей (Зуенок). Во 2 сезоне сериала он пытается вернуть Ксению.

В сюжете появляется еще одна персона – это горничный. В кой-то веке в женском коллективе появляется мужчина, причем взрослый и серьезный. Он вызывает у коллег некие подозрения, но со своей работой справляется на все сто процентов. По ходу 2 части с ним будет связано немало интересных и забавных ситуаций.

Сюжет прошлых сезонов "Гранд"

В первой части истории упор делался на нового владельца отеля Льва Глебовича. Развернулась целая история, связанная с отношениями Михаила Джековича и Софией. Новый владелец стал третьим лицом в их отношениях.

Ксения Завгородняя только появляется в сюжете и начинает свой путь по карьерной лестнице. Она начинает встречаться с Алексеем, который был портье. Их отношения не совсем ладятся, так как в этой цепочке есть еще третий персонаж – это сербский "красавец", который все еще обладал частью акций отеля.

Желание достичь успеха в карьере не давали девушке сделать окончательный выбор. Не менее интересны и другие личности, это Борис Леонидович и его ненаглядная – Валентина. Тот же Сеня, который теряет свое звание шеф-повара и много других интересных персонажей.

Съемочная группа и актеры, принявшие участие в съемках 2 сезона

Подобранный состав актеров и сам юмористический формат телекартины сделал обстановку простой и уютной. Артисты в своих интервью отмечали, что все партнеры по съемочной площадке отзывчивые, простые и компанейские ребята. Съемки проходили в Москве. Интересный факт заключается в том, что в качестве отеля выступает офисное помещение, которое на момент съемок переоборудуется под отель.

Семен Трескунов, сыгравший нового управлявшего во 2-м сезоне "Гранд", дал небольшой комментарий по поводу сериала и съемочного процесса в целом.

"Моя роль соответствует основам, которые заложены в самой идее. Я рад, что мне досталась эта задача и что мне доверили ее исполнить. На самом деле, это персонаж, до которого мне еще нужно дорасти. Меня заинтересовали его человеческие качества – это то, над чем стоит задуматься" – отметил Семен.

Так же он сказал, что знаком со многими партнерами по съемочной площадке, но нервы все-таки были.

Интересные факты

Есть несколько интересных моментов о сериале, о которых знают далеко не все:

  • Изначально личность Льва Глебовича планировалась, как полный деспот, в худшем проявлении этого слова. Актерская игра Лыкова придала образу юмористического и саркастического очертания;
  • Семен Трескунов, сыгравший роль нового управляющего, до этого успел засветиться в популярнейшем российском сериале "Ивановы";
  • Белошапка (Зуенок) и Трескунов (Стас) хорошо ладят и общаются вне съемочной площадки.

Где смотреть 2 сезон сериала "Гранд"

Просмотреть вторую часть сериала "Гранд" можно в онлайн видеосервисах:

Известно, что уже можно ознакомиться и с третьей частью, в которой история и все сюжетные линии набирают новые обороты.

Сериал "Гранд" 2 сезон – это логичное продолжение рейтинговой истории. Зрители любят эту телекартину и с нетерпением ждут новых серий и положительных эмоций.

Смотреть сериал Гранд – 2 сезон онлайн

Список серий
1 серия1 марта 2019Смотреть онлайн
2 серия1 марта 2019Смотреть онлайн
3 серия15 марта 2019Смотреть онлайн
4 серия22 марта 2019Смотреть онлайн
5 серия22 марта 2019Смотреть онлайн
6 серия24 марта 2019Смотреть онлайн
7 серия28 марта 2019Смотреть онлайн
8 серия29 марта 2019Смотреть онлайн
9 серия30 марта 2019Смотреть онлайн
10 серия31 марта 2019Смотреть онлайн
11 серия4 апреля 2019Смотреть онлайн
12 серия5 апреля 2019Смотреть онлайн
13 серия6 апреля 2019Смотреть онлайн
14 серия7 апреля 2019Смотреть онлайн
15 серия11 апреля 2019Смотреть онлайн
16 серия12 апреля 2019Смотреть онлайн
17 серия13 апреля 2019Смотреть онлайн
18 серия14 апреля 2019Смотреть онлайн
19 серия18 апреля 2019Смотреть онлайн
20 серия19 апреля 2019Смотреть онлайн
21 серия20 апреля 2019Смотреть онлайн
22 серия21 апреля 2019Смотреть онлайн

В главных ролях

Мила Алексеевна Сивацкая
Мила Алексеевна Сивацкая Ксения Завгородняя
Елена Юрьевна Ксенофонтова
Елена Юрьевна Ксенофонтова Элеонора Галанова
Милош Бикович
Милош Бикович Павел Аркадьевич
Екатерина Николаевна Вилкова
Екатерина Николаевна Вилкова София Толстая

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