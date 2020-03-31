Вассерман рассекретил содержимое карманов на съемках сериала "Гранд"

Известный журналист Анатолий Вассерман принял участие в съемках сериала "Гранд". Интеллектуал сыграл самого себя.

По сюжету ситкома Анатолий Александрович приезжает ко Льву Глебовичу. Журналист помогает бизнесмену в решении важного вопроса.

Перед камерами Вассерман предстал в своей знаменитой жилетке с 26 карманами. Весь съемочный день киношники гадали, что в них хранится. Поговаривают, что интеллектуал носит с собой около сотни предметов на все случаи жизни.

Александр Лыков, играющий Льва Глебовича, не выдержал первым. Артист решил узнать о содержимом жилетки Вассермана.

Как оказалось, Анатолий Александрович носит в одном из карманов натуральные лакричные палочки. Несколько лет назад Вассерман купил так много этих сладостей, что ест их до сих пор. Несомненный плюс лакомства в том, что оно не портится.

Вассерман угостил Лыкова палочками. Артисту кондитерское изделие показалось очень вкусным.

Узнать, с чем еще не расстается Анатолий Александрович, не удалось. Другие карманы знаменитой жилетки продолжили хранить свои тайны.

Напомним, что сериал "Гранд" транслируется на телеканале "Супер". Серия с участием Вассермана выйдет в эфир 6 апреля, сообщает "Вокруг ТВ".