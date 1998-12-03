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Мила Алексеевна Сивацкая

актриса
Мила Алексеевна Сивацкая

Мила Сивацкая является финалисткой детского «Евровидения», участницей музыкального шоу «Голос. Дети». Девушка покорила зрителей и запомнилась яркой внешностью, незаурядными вокальными данными.

Биография Милы Сивацкой

Мила родилась в украинской столице, о творческой карьере даже не думала. С раннего детства все ее мысли были заняты только профессиональным спортом. Но жизнь распорядилась совершенно по-другому. Сегодня со спортом покончено из-за плотного графика съемок в кино и на телевидении.

Семья

Родители Милы Сивацкой отношения к творчеству не имеют. В семье воспитывался старший брат Леша. Алексей и Оксана воспитывали детей в строгости, занимались их развитием и в будущем видели знаменитостями.

 

Детство и юность

Мила училась в гимназии с углубленным изучением иностранных языков. С раннего детства ходила с матерью по кастингам, рано начала карьеру модели. Одновременно занималась спортивно-бальными танцами и вокалом. В 2010 году стала Чемпионом среди юниоров в танцевальном направлении. Также посещала вокальную студию «Флешка», от которой и была отобрана на детское «Евровидение».

Мила Сивацкая также занималась гимнастикой и синхронным плаванием. Времени не хватало, пришлось чем-то жертвовать. Маленькая звезда сама определилась и оставила танцевальный коллектив. Обучалась в двух модельных агентствах – «Парадиз» и «Карин».

Карьера Милы сивацкой

В 2007 году маленькая красавица заслужила титул «Мини Мисс Вселенная». Ее заметили, начали приглашать в международные проекты. Тогда Миле едва исполнилось девять лет, но о ней уже знала вся страна и за ее пределами. 

Телевидение

Мила вела международные проекты «Мини-мисс Киев 2010», «Мини-модель интернешнл 2009». На этом ее карьера телеведущей для Сивацкая не закончилась. Она вела передачи «Х-фактор», «Осторожно, дети», «Эксклюзив», «Глазам не верю», «Подъем».

Фильмы

Мила Сивацкая мечтала о кинокарьере, поэтому успешно окончила курсы актерского мастерства. Первой ролью стал клип певицы Mandaryna, а дебютом в кино – полнометражная картина «Гений пустого места».

После премьеры детектива по роману Татьяны Устиновой последовало еще несколько эпизодических ролей. В их числе – «Женский доктор», «Лист ожидания», «Белые розы надежды». Свою первую главную роль девочки Иванки Мила Сивацкая получила только в 2013 году, сыграв в украинском фильме «Синевир». В 2016 году последовал очередной успешный проект - «Вчера. Сегодня. Навсегда» и роль дочери главной героини. Тогда же состоялась премьера «Нитей судьбы», а позднее на экраны вышел мини-сериал «Раненое сердце».

Личная жизнь Милы Сивацкой

У этой красивой девушки нет парня, она официально не замужем. В своих интервью не раз говорили, что времени на личную жизнь катастрофически не хватает из-за плотного графика съемок.

Интересные факты

  • В 2007 году была ведущей благотворительного концерта «Звезды детям».
  • Находясь на отдыхе в «Артеке», вышла в финал детского «Евровидения».
  • Входила в состав группы «Без паспорта».
  • Сотрудничала с компанией Disney в фильме-сказке «Последний богатырь».
  • Несмотря на свою занятость, актриса ведет свой блог в "Инстаграм".

Роли Милы Сивацкой

Актриса снимается в сериалах и кино, является кумиром целого поколения. Принимает участие в русских и украинских проектах, мечтает выйти на международный уровень.

Фильмы

  • «Синевир» - Иванка;
  • «Последний богатырь» - Василиса;
  • «Идеальный враг» - Мария Квитко;
  • «Цветы дождя» - Нина Виноградова;
  • «Последний богатырь: Корень зла» - Василиса;
  • «Последний богатырь» - Василиса.

Сериалы

  • «Семейный суд» - Марина Ляшко;
  • «Белые розы надежды» - Даша;
  • «Женский доктор» - Ася Кравцова;
  • «Возвращение Мухтара» - Анжела;
  • «Скорая помощь» - Зина Самойлова;
  • «Нити судьбы» - Саша;
  • «Гранд» - Ксения Завгородняя и др.

Актриса сегодня

Мила Сивацкая продолжает сниматься в кино, сыграла в сериале «Гранд» (2018), продолжении «Последний богатырь». В планах – учеба в Киевском театральном институте Карпенко-Карого. Девушка активна в социальных сетях, общается с подписчиками, выставляет фотографии на суд общественности. 

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