Звезда "Молодежки" Александр Соколовский порассуждал о поиске второй половинки: Это же, в конце концов, не магазин

Актер сериала "Молодежка" и "Магомаев" рассказал, какую девушку взял бы в жены. Завидному холостяку Александру Соколовскому 31 год.

По словам знаменитости, каких-либо критериев при выборе спутницы он не придерживается. "Это же, в конце концов, не магазин, где ты выбираешь что-то конкретное для себя", – сказал Александр Соколовский.

Звезда сериала "Молодежка" отметила, что в девушке должна преобладать женская энергия. На это артист обращает внимание прежде всего.

Многие звезды не любят встречаться с коллегами по цеху, между тем Александр Соколовский не ставит для себя подобных ограничений. "С удовольствием влюблюсь в актрису и проживу с ней целую жизнь", – поведала знаменитость.

Александр Соколовский, как и большинство артистов сейчас, сидит без работы. Из-за карантина все съемки заморожены. Впрочем, на жизнь артист жаловаться не стал. За помощью к государству он обращаться не будет.

Звезда сериала "Молодежка" подчеркнула: есть люди, которым материальная поддержка из бюджета нужнее. У Соколовского есть собственное ИП, он может подать заявку и получить компенсацию в размере минимальной оплаты труда на каждого работающего у него сотрудника, но делать этого не будет.