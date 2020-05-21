"Я убила всех родных!": звезда "Молодежки" в истерике из-за коронавируса

Телеканал "ЧE!" и Театральный музей имени Бахрушина начинают серию совместных онлайн-проектов. Открылась неделя творческого live-марафона рубрикой "Театральный буфет" с Марией Иващенко – звездой сериала "Молодежка", который стартовал в эфире "ЧЕ!" 17 мая. Она рассказала много интересного.

Сегодня Мария, как и большинство людей, находится в самоизоляции. "Коронавирус очень изменил мою жизнь, – призналась она. – Перенесся мой сольный концерт, отменилась премьера в антрепризе. Я привыкла жить в графике, поэтому два месяца дались мне просто".

"За городом я много занимаюсь спортом, начала учить новый язык, – продолжила актриса. – А главное, поняла, как можно вкусно выпивать, хотя обычно не пью. Раза два за время карантина попробовала что-то вкусное. Правда, увы, знаю и тех коллег, которые ушли из-за всей этой ситуации в запой".

В это непростое время Иващенко иногда поддается панике. "У меня есть такая особенность физиологии, которая научно называется "термоневроз". Если я нервничаю, может подняться температура, – сообщила Мария. – Пару раз начинала паниковать, думала: "Все, я заболела коронавирусом. Я умру, я заразила и убила всех родных, с которыми контактировала!" Сейчас поняла, что в самоизоляции важно уметь избавляться от истерик".

Напомним, что 17 марта московские театры, цирк и зоопарк отменили все представления из-за угрозы распространения коронавируса. О дате возобновления публичных мероприятий пока никто ничего конкретного не говорит.