Дочь Нонны Гришаевой от первого брака выросла настоящей красавицей

Актриса поздравила дочь с днем рождения. Наследнице Нонны Гришаевой 19 июня исполнилось 24 года.

Звезда отечественных сериалов впервые стала матерью в браке с музыкантом и артистом Антоном Деровым. В 1996 году у знаменитости родилась дочь Настя.

Семейная жизнь Гришаевой и Дерова не складывалась. Появление дочери не помогло укрепить брак. Муж практически не зарабатывал, выпивал и прогуливал деньги, которые приносила в дом Нонна. Антон мог уйти в запой и не появляться неделями.

Знаменитость много раз бросала избранника, но каждый раз возвращалась. Терпение Гришаевой лопнуло через восемь лет совместной жизни.

После развода Деров забыл о дочери. Антон не навещал Настю, не платил алименты. Артист никогда не отрицал, что почти не видит дочь. Встречаться с отпрыском ему всегда мешали обстоятельства.

Отметим, что Анастасия уже совсем взрослая. 19 июня девушка празднует 24-летие. Гришаева поздравила наследницу в соцсетях. Артистка призналась, что гордится дочерью, желает здоровья, счастья и хочет всегда ее баловать.

Напомним, что после развода с Антоном Деровым Нонна Гришаева вышла замуж за актера Александра Нестерова. Избранник младше знаменитости на 12 лет. Актриса подарила супругу сына Илью. В декабре юноше исполнится 14 лет.