Дочь Нонны Гришаевой от первого брака выросла настоящей красавицей

Звезда отечественных сериалов впервые стала матерью в браке с музыкантом и артистом Антоном Деровым. В 1996 году у знаменитости родилась дочь Настя.
Семейная жизнь Гришаевой и Дерова не складывалась. Появление дочери не помогло укрепить брак. Муж практически не зарабатывал, выпивал и прогуливал деньги, которые приносила в дом Нонна. Антон мог уйти в запой и не появляться неделями.
Знаменитость много раз бросала избранника, но каждый раз возвращалась. Терпение Гришаевой лопнуло через восемь лет совместной жизни.
После развода Деров забыл о дочери. Антон не навещал Настю, не платил алименты. Артист никогда не отрицал, что почти не видит дочь. Встречаться с отпрыском ему всегда мешали обстоятельства.
Отметим, что Анастасия уже совсем взрослая. 19 июня девушка празднует 24-летие. Гришаева поздравила наследницу в соцсетях. Артистка призналась, что гордится дочерью, желает здоровья, счастья и хочет всегда ее баловать.
Напомним, что после развода с Антоном Деровым Нонна Гришаева вышла замуж за актера Александра Нестерова. Избранник младше знаменитости на 12 лет. Актриса подарила супругу сына Илью. В декабре юноше исполнится 14 лет.
Популярные темы форума
У людей денег нету а цены растут как на дрожах
Спасибо за безбедную жизнь!
Зачем парад победы?
Заголовки публикаций СМИ в инете
Скоро нас оцифруют
Ефремов - наркоман!!!
Вы из какого города?
Как думаешь, какого она цвета? И сколько ей лет?
Ищу донора
Вот и открылась правда!