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Сериалы
Виктория Исакова отчиталась о съемках сериала

Виктория Исакова отчиталась о съемках сериала "Нежность": С улыбкой во весь рот

Виктория Исакова. Фото:instagram.com/v_isakova
Актриса рассказала о съемках нового сериала "Нежность". Виктория Исакова поделилась кадрами с площадки.
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Старт работы над сериалом "Нежность" был запланирован на 11 апреля. Пандемия коронавирусной инфекции не позволила киношникам начать съемки в срок, артисты появились на площадке только 16 июня.

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Виктория Евгеньевна Исакова актриса

В картине "Нежность" Виктория Исакова исполняет главную роль. Актриса отчиталась перед поклонниками снимками с бэкстейджа проекта.

Знаменитость отметила, что кадры получились очень солнечными. "Везде мы все смеющиеся или с улыбкой во весь рот. Сложно найти "сдержанную" фотографию", – поведала актриса.

Рассказала Виктория Исакова и о задумке режиссера картины Анны Меликян. Постановщица хотела, чтобы артистка и ее героиня вместе разобрались в том, что такое счастье.

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Публикация от Виктория Исакова (@v_isakova)

Добавим, что сериал "Нежность" основан на одноименной короткометражной ленте Меликян, которая увидела свет в 2018 году. В центре сюжета – девушка, которая пытается доказать приятельнице, что может стать привлекательной для противоположного пола.

Героиня хочет переспать с первым встречным, однако даже после пяти свиданий не может добиться цели. Вскоре она встречает парня, которого уговаривает подняться в гостиничный номер и сделать селфи в кровати. Новый знакомый отвечает героине согласием.

Напомнила Исакова и еще об одном проекте со своим участием. Накануне на видеосервисе START появились две серии нового сериала "Надежда". В ленте также снялись Алексей Гуськов и Александр Кузьмин.

Автор: 19 июня 2020, 12:39 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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