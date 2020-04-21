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Сериалы

Лучшие российские сериалы 2019

Кадр из сериала "Екатерина. Самозванцы"
На нашем сайте вы найдете лучшие российские сериалы 2019 года. Многие из них смотрятся на одном дыхании и приковывают внимание с первой серии. Их стоит посмотреть не только для того, чтобы приятно провести время. Теленовеллы дарят возможность получить полезную информацию об истории, культуре и просто о человеческой сущности.
прочитано 246 раз

Сериал "Екатерина. Самозванцы"

Российский телепроект получил хвалебные отзывы от кинокритиков. Его премьера состоялась 21 октября 2019 года. В роли императрицы вновь предстала очаровательная отечественная актриса Марина Александрова.

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Сюжет

Третья часть интересного сериала рассказывает о непростом периоде правления Екатерины. Ей предстоит решить много трудностей: вот-вот начнется война с Турцией, внутри дворца назревает заговор, Емельян Пугачев готовит восстание. Сможет ли сильная духом женщина справиться со всеми этими сложностями?

Актерский состав

  • Марина Александрова
  • Владимир Яглыч
  • Павел Табаков
  • Алина Томникова
  • Сергей Колтаков
  • Александр Ткачев
  • Станислав Стрелков
  • Михаил Горевой

Где смотреть

С сериалом стоит ознакомиться, здесь хорошо показаны исторические события. Все эпизоды вы можете смотреть по следующим ссылкам:

Когда новые серии

Ожидается, что продолжение выйдет в 2020, или в 2021 году. Пока создатели кинопроекта не делали официальных заявлений.

Сериал "Невский. Тень архитектора"

Вас ожидают новые приключения полюбившегося российского киногероя Павла Семенова. Ему предстоит раскрыть дело, имеющее непосредственное отношение к темному прошлому. Премьера проекта состоялась 25 февраля 2020 года.

Сюжет

Павел возвращается в родное УМВД. Его непосредственный начальник и не подозревает, что парень самостоятельно расправился с убийцами близкого человека. Тем временем в Санкт-Петербурге проходит волна преступлений. И почерк указывает на то, что в город вернулся легендарный преступник по прозвищу Архитектор.

Актерский состав

  • Антон Васильев
  • Андрей Гульнев
  • Мария Капустинская
  • Сергей Кошонин
  • Юрий Архангельский
  • Андрей Струговец
  • Марат Хайдаров
  • Андрей Зайцев
  • Василий Рукша

Где смотреть?

Телесериал, который смотрится на одном дыхании, вы можете посмотреть на следующих интернет-порталах:

Когда новые серии

Картина, вероятно, будет продлена на четвертый сезон. Ожидается, что премьерный показ состоится либо в конце текущего года, либо в первой половине 2021 года.

Сериал "Частица вселенной"

Перед вами один из лучших драматических телесериалов последних лет. Российский кинопроект рассказывает о непростых отношения космонавтов в преддверии важной миссии. Премьера состоялась 9 апреля 2018 года.

Сюжет

2016 год, российские космонавты вместе с американскими коллегами готовятся совершить полет на МКС. Все механизмы работают исправно, никаких проблем не намечается. Однако в скором времени трудности все-таки возникают. И они связаны с тем, что внутри коллектива сложились очень непростые отношения, которые могут привести к плачевным последствиям.

Актерский состав

  • Виктория Исакова
  • Алексей Макаров
  • Сергей Пускепалис
  • Алексей Агранович
  • Анна Михалкова
  • Владимир Яглыч
  • Яна Гладких
  • Александра Бортич

Где смотреть

Зрители признали, что это хороший и интересный сериал. Вам наверняка будет любопытно посмотреть все эпизоды. Вот ссылки:


Сериал "Шторм"

Российский телесериал с Александром Робаком в главной роли получил восторженные отзывы от критиков и зрителей. Они посчитали его лучшим детективным кинопроектом последних лет. Премьера состоялась 5 сентября 2019 года.

Сюжет

Градов и Осокин – друзья детства, которые вместе работают в полиции. Правда, трудятся они в разных отделах. Однажды у Градова случается неприятность – заболевает жена, и, чтобы найти деньги на дорогую операцию, он идет на должностные преступления. Он реализует умные и незаконные схемы, но для коллег он неуловим. Осокин делает все возможное, чтобы поймать преступника, и вот он начинает подозревать своего лучшего друга.

Актерский состав

  • Александр Робак
  • Максим Лагашкин
  • Анна Михалкова
  • Анна Котова-Дерябина
  • Геннадий Смирнов
  • Илья Борисов
  • Дмитрий Лысенков
  • Дарья Жовнер
  • Сергей Уманов

Где смотреть

Российский кинопроект советуем посмотреть по следующим ссылкам:

Когда новые серии

Несмотря на то, что первый сезон имеет логичную концовку, зрители ожидают продолжения. При этом кинопроект официально не закрыт.

Сериал "Подкидыш"

Его называют одним из лучших российских телесериалов 2019 года. Он переносит зрителя в 1926 год, когда в стране проводилась НЭП. Премьера состоялась 1 апреля 2019 года.

Сюжет

Сериал знакомит нас с мошенником Подкидышем. Скрываясь от бандитов, он перебирается в Ленинград. В этом городе сотрудники местного отдела полиции принимают главного героя за… талантливого сыщика. Он не торопится исчезнуть из Ленинграда – напротив, ему нравится, что его считают сотрудником правоохранительных органов. Ведь имея "корочку", проще реализовывать преступные схемы.

Актерский состав

  • Антон Шагин
  • Тимофей Трибунцев
  • Аглая Тарасова
  • Сергей Барковский
  • Семен Шкаликов
  • Николай Шрайбер
  • Любовь Виролайнен
  • Игорь Дудоладов
  • Михаил Соловьев

Где смотреть

Телесериал, который смотрится на одном дыхании, вы можете посмотреть по следующим ссылкам:

Когда новые серии

Вряд ли стоит ожидать продолжения, учитывая логичную концовку. Создатели кинопроекта отмечали, что будет только один сезон.

Все лучшие российские сериалы 2019 года смотрятся легко. Мы советуем посмотреть их, чтобы приятно провести время. Каждый из проектов собрал восторженные отзывы критиков и зрителей, плюс в них снимаются известные отечественные артисты.

Автор: 21 апреля 2020, 14:58

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