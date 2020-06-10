Обнажившая грудь Дарья Мороз принимает поздравления

Звезда сериала "Содержанки" поразила поклонников откровенным образом. Дарья Мороз показала пикантное фото.

В соцсетях артистка опубликовала свежий кадр. Звезда сериала "Содержанки" позирует в черных брюках с жакетом в тон и прозрачной блузке.

Дарья Мороз запечатлена без бюстгальтера, поэтому из-под тонкой ткани виднеется ее грудь. "Когда цветы прорастают сквозь кожу!" – туманно описала снимок знаменитость.

Подписчики по достоинству оценили смелое фото и осыпали артистку комплиментами. Также фанаты поздравили Дарью Мороз и всех причастных к сериалу "Содержанки" с выходом на зарубежного зрителя.

"Поздравляю с выходом "Содержанки" на мировой масштаб (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Надеюсь что это только начало! Поздравляю всю съемочную группу (в целом)! Всем спасибо. Талантливая команда – отличный продукт", "Цветы на цветке – первый раз такое вижу. Самая красивая роза в моей ленте. Поздравляю с тем, что "Содержанки" покажут в Британии. Я очень рада за такой успех сериала. Даша, вы просто красотка", – отметили поклонники теленовеллы.

"Спасибо! Это правда супер новости!" – ответила фанатам Дарья Мороз.

Как писали "Дни.ру" видеосервис Start продал права на показ сериала "Содержанки" британскому каналу Channel 4. В Соединенном Королевстве картину покажут под названием Russian Affairs, что дословно с английского переводится как "Русские дела". Ранее Start продал права на трансляцию теленовеллы в ряде европейских государств компании Amazon Prime Video.