Появился первый тизер нового исторического сериала "Грозный"

Главную роль в теленовелле "Грозный" исполняют Александр Яценко и Сергей Маковецкий. Режиссером фильма выступил Алексей Андрианов.
Многосерийный фильм повествует о жизни одной из самых противоречивых исторических фигур – Иване Грозном. До сих пор специалисты не сошлись во мнении, кем являлся первый российский царь – великим правителем или жестоким тираном.
Сериал "Грозный" попытается пролить свет на личность Ивана IV. Рассказать правдивую историю царя, который за 50 лет и 150 дней своего правления пережил великие победы и великие поражения.
Иван Васильевич рос сиротой, ему постоянно приходилось терпеть унижения от ближних бояр. Грозный мечтал утвердить в своем отечестве единую и нерушимую власть. Царь был многократно предан и крайне несчастен в личной жизни.
Добавим, в картине также снялись: Татьяна Лялина, Артур Иванов, Константин Крюков, Игорь Миркурбанов, Владимир Стеклов, Виктор Сухоруков, Виктор Добронравов, Людмила Полякова, Игорь Яцко, Артем Ткаченко, Леонид Кулагин, Софья Лебедева, Евгений Цыганов, Юрий Колокольников, Мария Шумакова, Никита Панфилов и другие.
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