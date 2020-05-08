Сутулова резко ответила давшему ей характеристику Васильеву

Знаменитость отметила, что не имеет права спорить с профессионалом, историком моды Васильевым. "Ему, конечно, виднее про других людей, с которыми он мало знаком", – резко высказалась Сутулова.
Ольга добавила, что образ женщины вамп, о котором говорил ведущий шоу "Модный приговор", создан для кино художниками по костюмам. Этот стиль более характерен для ее героинь, например, персонажа из сериала "Содержанки", светской львицы Алисы. Знаменитость не причисляет себя к роковым дамам. "По крайней мере, этот образ я не культивирую", – сказала знаменитость.
Ольга Сутулова считает, что чем-то похожа на персонажа из "Содержанок". Говоря об этом, артистка имеет в виду не профессиональную деятельность Алисы, а ее внутреннее мироустройство. Желание добиваться своего, бескомпромиссность и самовлюбленность – вот что объединяет Ольгу и ее героиню.
Напомним, ранее историк моды Александр Васильев сравнил Ольгу Сутулову с американской звездой Евой Грин. У знаменитостей, по словам кутюрье, много схожих черт. Ольгу и Еву он причислил к вапм. Александр призвал не путать роковую даму с женщиной в образе вамп, так как первая может быть и блондинкой, а вторя всегда темноволосая. Сериал "Содержанки" можно смотреть онлайн на видеосервисе START.
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