Директор Банщиковой обнародовал детали скандального эпизода с участием артистки

Популярная актриса сейчас находится в Геленджике. На днях Анна и ее дочь возвращались из продуктового магазина. Поход за покупками вымотал наследницу Банщиковой, девочка присела на скамейку и попросила воды.
К звезде сериала "Ищейка" тут же подошли люди в форме. Анне Банщиковой показалось, что стражи порядка в нетрезвом виде. Сотрудники отряда самоконтроля вели себя неадекватно.
"Стали беспричинно угрожать и хамить актрисе, не имея ни малейшего повода", – сообщил директор знаменитости Ян Трунцев в официальном инстаграм-аккаунте Банщиковой.
Трунцев подчеркнул, что люди в форме не представились, хотя по закону обязаны это делать. Более того, они отказались показать документы.
Пост Яна Трунцева сопроводила видеозаписью. На ней запечатлен человек в форме. Лицо мужчины скрыто за солнечными очками и маской. За кадром женский голос, который, судя по всему, принадлежит Анне Банщиковой, требует повторить сказанное ранее: "Вы сейчас что сказали? "Сталина на вас нет. Меня уничтожить?". В ответ сотрудник отряда самоконтроля кивает головой и произносит: "Угу". После этого артистка просит представиться. Мужчина отказывается назвать свое имя.
Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором актриса Анна Банщикова скандалит с дружинником. Страж порядка требует представиться и объяснить, почему она нарушает условия самоизоляции. Артистка, в свою очередь, обращает внимание на странную речь мужчины.
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