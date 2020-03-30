Маленькая дочь Банщиковой сыграла мальчика в новом сезоне "Ищейки"

6 апреля на Первом канале стартует четвертый сезон сериала "Ищейка". В новых эпизодах Анна Банщикова снялась вместе с маленькой дочерью.

С третьего сезона картины прошло несколько лет. Героиня Анны Банщиковой, Александра Кушнир, теперь не только следователь но и мама.

Интересно, что сына Кушнир играет дочь Банщиковой. По словам Анны, ее наследница прекрасно вписалась в образ.

"Практически невозможно двухлетнего чужого ребенка заставить, чтобы он называл тебя мамой – еще труднее, чтобы это звучало так тепло, поэтому снимается моя дочь", – сказала звезда сериала "Ищейка".

Отметим, что над новой частью теленовеллы работал режиссер Андрей Головков. Среди его работ сериал "Молодежка".