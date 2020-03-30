Маленькая дочь Банщиковой сыграла мальчика в новом сезоне "Ищейки"

С третьего сезона картины прошло несколько лет. Героиня Анны Банщиковой, Александра Кушнир, теперь не только следователь но и мама.
Интересно, что сына Кушнир играет дочь Банщиковой. По словам Анны, ее наследница прекрасно вписалась в образ.
"Практически невозможно двухлетнего чужого ребенка заставить, чтобы он называл тебя мамой – еще труднее, чтобы это звучало так тепло, поэтому снимается моя дочь", – сказала звезда сериала "Ищейка".
Отметим, что над новой частью теленовеллы работал режиссер Андрей Головков. Среди его работ сериал "Молодежка".
Добавим, события четвертого сезона сериала "Ищейка" разворачиваются на берегу Черного моря. Главную героиню Кушнир переводят в Геленджик из Москвы. Александра наслаждается замужеством и материнством, однако мысли о возвращении на работу не дают ей покоя. Героиня попытается совместить карьеру с уходом за ребенком, правда, она еще не подозревает, что совсем скоро на горизонте вновь возникнет человек из прошлого.
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