"Ни грамма лишнего веса": 45-летняя Банщикова похвасталась подтянутым телом

Звезда сериала "Ищейка" Анна Банщикова похвасталась отличной фигурой. 45-летняя артистка потрясающе выглядит.



Анна Банщикова, как и многие сейчас, соблюдает режим самоизоляции. Из-за вспышки коронавируса съемки практически всех кино и телепроектов заморожены. У артистки появилось время разобрать архив с фотографиями.

Звезда сериала "Ищейка" наткнулась на снимок, который был сделан еще до начала пандемии. Банщикова запечатлена на берегу океана. Анна облачена в слитный купальник, поверх знаменитость накинула свободную рубашку.

Звезда призналась в личном "Инстаграм", что у нее создается впечатление, что это фото сделано в прошлой жизни. Тогда можно было не только путешествовать, но и выходить из дома без масок и обнимать друг друга. Банщикова выразила надежду, что скоро "эта напасть" закончится.

Подписчики отметили, что 45-летняя актриса сериала "Ищейка" потрясающе выглядит. Будучи мамой троих детей, Анна сохранила отличную фигуру.

"Спасибо, Аня, за Вашу роль в продолжении роли в фильме" Ищейка"!❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Анна. А я в очередной раз пересматриваю фильм Ищейка с вашим участием", "Сексуальная", "Красавица❤️", "Какая шикарная мама троих детей!", "Идеальная фигурка, нет ни грамма лишнего веса", – писали фанаты сериала "Ищейка".

Анна Банщикова замужем за адвокатом из Америки Всеволодом Шахановым. В этом браке звезда родила троих детей: в 2007 году – Михаила, в 2009-м – Александра, в 2017-м – Марию. Шаханов – второй муж Банщиковой. Первым супругом артистки был Максим Леонидов, музыкант бит-квартета "Секрет". Напомним, сериал "Ищейка" можно смотреть онлайн на официальном сайте Первого канала.