"Я тоже хочу так!": Лариса Гузеева позавидовала яичкам Екатерины Волковой

Звезда сериала "Рикошет" Екатерина Волкова пережидает карантин в загородном доме в Подмосковье. На приусадебном участке знаменитость поселила кур несушек.

Майские праздники Волкова провела за работой. Екатерина собственноручно посадила 16 кустов малины. Ухаживая за садом, звезда сериала "Рикошет" обычно руководствуется лунным календарем, однако в этот раз она решила проигнорировать его рекомендации из-за плохого прогноза погоды.

Артистка не скрывает, что очень увлечена "садовым творчеством". Екатерина Волкова испытала огромную радость, когда нарциссы, высаженные еще прошлой осенью, резко пошли в рост и зацвели. "А розы, посаженные в прошлом году, дали новые листочки – приятность 😉 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась знаменитость в личном "Инстаграм". Екатерина добавила, что мечтает вырастить на собственном участке Магнолию, между тем звезда опасается, что в местном климате она не приживется.

Также Екатерина Волкова разводит домашних кур. На заднем дворе актриса соорудила загон для птицы. Судя по всему, жить на участке знаменитости пернатым нравится: они уже начали нестись.

"Ура, это свершилось! Первый яйца 😍 Улыбаюсь не могу остановиться – радость ❤️ Карантин продлили, а значит еще отдыхаем – жизнь прекрасна 🌺 Малая моя сразу захотела цыпленка 😆😆😆", – рассказала звезда сериала "Рикошет".

Также артистка опубликовала фото. В кадре она запечатлена в домашней одежде и с яичками в руках.

В комментариях к публикации Екатерины Волковой отметилась Лариса Гузеева. Ведущая шоу "Давай поженимся!" не стала скрывать, что немного завидует. "Я тоже хочу так!🌷🌷🌷", – призналась Гузеева.