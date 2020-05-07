"Психовал и даже переставал работать": звезда "Реальных пацанов" о съемках в период пандемии

12 мая на ТНТ выйдет новый сезон "Реальных пацанов". Незадолго до старта свежей части теленовеллы актер Владимир Селиванов рассказал о работе в условиях карантина, о панике у коллег из-за коронавирусной инфекции и новом музыкальном хите.

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