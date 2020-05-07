"Психовал и даже переставал работать": звезда "Реальных пацанов" о съемках в период пандемии

По словам Селиванова, свежие эпизоды "Реальных пацанов" в основном снимали не на натуре, как это было раньше, а в павильоне. Работа велась на территории бывшего завода.
"В Балашиху, где мы обычно воссоздаем улицы Перми, в новом сезоне мы ездили не так часто. Кстати, как раз автосервис Вована и Антохи находится именно в Балашихе, а сейчас он переместился уже в Москву", – сказал "Дни.ру" Владимир.
Вспышка уханьской заразы внесла свои коррективы в рабочий процесс. Первое время киношники недооценивали опасность коронавируса. Когда же стало ясно, что COVID-19 – не шутка, некоторые всерьез испугались.
"Тот самый переход на карантин – в этом было что-то паническое. В первую смену все воспринимали это как "хи-хи, ха-ха", а между тем проблема постепенно надвигалась и надвигалась, как черная дождевая туча. И никто не знал – когда она прольется над всеми. И в тот самый момент, когда объявили режим самоизоляции, мы продолжали снимать, в условиях соблюдения всех правил, конечно же. Кто-то психовал и даже переставал работать, но через пару недель домашнего заточения возвращался на съемки", – заметила звезда фильма "Реальные пацаны".
В условиях самоизоляции Владимир Селиванов не скучает. Артист записал новую композицию и уже представил публике. "Недавно выпустил суперхитовую и мегапопулярную песню "Зажигалка". Она уже попала в топчарты радиостанций, так что продолжаю плотно заниматься музыкой", – признался артист.
Рассказал Владимир Селиванов о полнометражной ленте "Реальные пацаны. Зомби не за горами"? Известно, что съемки уже стартовали, однако других подробностей о фильме нет.
По словам актера, полнометражка никак не связана с новым сезоном сериала "Реальные пацаны". "Говоря о карантине, хочется побыстрее уже показать наш полный метр. Мы практически завершили всю историю, осталось доснять несколько сцен. Фильм, можно сказать, готов и сейчас будет актуален, как никогда. Немножечко трешевый, но на злобу дня", – поведала знаменитость. Смотреть предыдущие части ситкома "Реальные пацаны" онлайн можно на видеоплатформе PREMIER.
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