Владимир Селиванов – известный артист, сыгравший характерную роль в нашумевшем сериале "Реальные пацаны", а также певец и блогер. Несмотря на отсутствие обилия киноработ, актер быстро успел обзавестись большим количеством фанатов. Поклонники звезды тщательно штудируют все новости и следят за выходом новых проектов.
Лысьва – городок, в котором родился будущий актер, находится в Пермском крае. Владимир рос в рабочей семье. У знаменитости есть старший брат, далекий от творчества, с которым у Владимира доверительные отношения.
Родители артиста – простая семья с обычными буднями. Отец всю жизнь проработал на заводе механиком, а мама – продавцом в магазине. Поэтому новости, что сын стремится к актерской карьере стали для семьи неожиданными.
Владимира учился в обычной школе, в подростковые годы увлекался спортивной борьбой. После выпускного парень поступил в Институт культуры, чтобы учиться на режиссера. Будучи студентом, Селиванов увлекся играми в КВН.
Однако на передачи с Масляковым он не попал – участвовал в местных юмористических конкурсах. Параллельно Селиванов продолжал писать свои музыкальные речитативы – композиции в стиле рэп и хип-поп. Впоследствии стал успешным музыкантом под псевдонимом VAVAN.
Начинал свой звездный путь Владимир Селиванов в "Камеди клаб" – в его Пермском филиале. До поездки в Москву его команда не встречалась с Харламовым. Вместе с товарищами они ставили различные комедийные миниатюры. Однако при финансовом кризисе доход от выступлений снизился, и артист стал задумываться о смене занятий.
Неожиданно Владимиру поступило предложение от товарища сыграть роль в сериале "Реальные пацаны". Эти новости очень обрадовали и в тоже время встревожили. Персонаж Вован – открытый и добрый, однако слегка заторможенный парень. Его постоянно преследуют любовные неудачи. Яркая игра актера принесла ему известность и любовь общественности.
Кроме игры в кино Вова увлекается музыкой. Фильм "Реальные пацаны" насыщен музыкальными композициями, которые являются его творчеством. Сериал получился увлекательным и комичным, с интересными сценами. Его популярность растет до сих пор.
После триумфа молодого артиста стали приглашать в разнообразные проекты. Звезда участвовала в программах "Уральских пельменей". Также Владимир сыграл самого себя (сериал "Сладкая жизнь").
Интересные новости – Владимир успел поработать на одной площадке со следующими звездами: Яглычем, Ходченковой, Балуевым, Бондарчуком (драматический фильм "Воин"). Съемки состоялись в 2015 году. Фильм оказался российским ремейком американской кинокартины.
Актер проживает в Москве и пользуется большой популярностью у представительниц прекрасного пола. Его хобби – катание на лыжах и йога. Вова также обожает нежиться на пляже под горячим солнцем, поэтому предпочитает морской отдых.
Заключил брак со своей фанаткой Викторией Маркиной, которая родила ему дочь Еву. В 2023 году официально объявил о расставании с женой. Он представил новую возлюбленную – блогера Александру Калмыкову, с которой начал жить под одной крышей.
Артист принимал участие в популярном конкурсе талантов "Минута славs". Своим выступлением артист растрогал Михаила Боярского и зрительскую аудиторию.
Встретил будущую жену (Викторию) из-за ошибки: его перепутали с комиком Дмитрием Хрусталевым.
Сериал "Реальные пацаны" снимался в документально-художественном стиле. То есть режиссер и создатели картины стремились максимально приблизить всех персонажей к существующей действительности. Герой Селиванова – прост и обыден, он часто попадает в комичные ситуации и не отличается высоким интеллектом.
Роль, которая досталась Селиванову, не простая – типичный паренек из городского дворика Вова. Его друг Николай попадает в милицию. Он старается избежать уголовного наказания и принимает участие в необычном реалити-шоу. Цель проекта – из хулигана сделать порядочного честного юношу.
Интересные новости – сериал насыщен известными звездами, в нем снимались братья Запашные, Анна Семенович, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова.
Владимир активно занимается музыкой и продолжает оставаться лицом проекта "Реальные пацаны". Гастролирует с концертами, пишет новые композиции, снимает клипы. Продолжает основательно увлекаться йогой.
Владимир Селиванов придерживается здорового образа жизни и пытается разрушить сложившийся стереотип персонажа из сериала. Все секреты артист хранит в глубинах своей души.