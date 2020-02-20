Владимир Викторович Селиванов актер

Владимир Селиванов – известный артист, сыгравший характерную роль в нашумевшем сериале "Реальные пацаны", а также певец и блогер. Несмотря на отсутствие обилия киноработ, актер быстро успел обзавестись большим количеством фанатов. Поклонники звезды тщательно штудируют все новости и следят за выходом новых проектов.

Владимир Селиванов: биография

Лысьва – городок, в котором родился будущий актер, находится в Пермском крае. Владимир рос в рабочей семье. У знаменитости есть старший брат, далекий от творчества, с которым у Владимира доверительные отношения.

Семья

Родители артиста – простая семья с обычными буднями. Отец всю жизнь проработал на заводе механиком, а мама – продавцом в магазине. Поэтому новости, что сын стремится к актерской карьере стали для семьи неожиданными.

Детство и юность

Владимира учился в обычной школе, в подростковые годы увлекался спортивной борьбой. После выпускного парень поступил в Институт культуры, чтобы учиться на режиссера. Будучи студентом, Селиванов увлекся играми в КВН.

Однако на передачи с Масляковым он не попал – участвовал в местных юмористических конкурсах. Параллельно Селиванов продолжал писать свои музыкальные речитативы – композиции в стиле рэп и хип-поп. Впоследствии стал успешным музыкантом под псевдонимом VAVAN.

Владимир Селиванов: карьера

Начинал свой звездный путь Владимир Селиванов в "Камеди клаб" – в его Пермском филиале. До поездки в Москву его команда не встречалась с Харламовым. Вместе с товарищами они ставили различные комедийные миниатюры. Однако при финансовом кризисе доход от выступлений снизился, и артист стал задумываться о смене занятий.

Главный момент

Неожиданно Владимиру поступило предложение от товарища сыграть роль в сериале "Реальные пацаны". Эти новости очень обрадовали и в тоже время встревожили. Персонаж Вован – открытый и добрый, однако слегка заторможенный парень. Его постоянно преследуют любовные неудачи. Яркая игра актера принесла ему известность и любовь общественности.

Кроме игры в кино Вова увлекается музыкой. Фильм "Реальные пацаны" насыщен музыкальными композициями, которые являются его творчеством. Сериал получился увлекательным и комичным, с интересными сценами. Его популярность растет до сих пор.

После триумфа молодого артиста стали приглашать в разнообразные проекты. Звезда участвовала в программах "Уральских пельменей". Также Владимир сыграл самого себя (сериал "Сладкая жизнь").

Интересные новости – Владимир успел поработать на одной площадке со следующими звездами: Яглычем, Ходченковой, Балуевым, Бондарчуком (драматический фильм "Воин"). Съемки состоялись в 2015 году. Фильм оказался российским ремейком американской кинокартины.

Владимир Селиванов: личная жизнь

Актер проживает в Москве и пользуется большой популярностью у представительниц прекрасного пола. Его хобби – катание на лыжах и йога. Вова также обожает нежиться на пляже под горячим солнцем, поэтому предпочитает морской отдых.

Заключил брак со своей фанаткой Викторией Маркиной, которая родила ему дочь Еву. В 2023 году официально объявил о расставании с женой. Он представил новую возлюбленную – блогера Александру Калмыкову, с которой начал жить под одной крышей.

Владимир Селиванов: интересные факты

Артист принимал участие в популярном конкурсе талантов "Минута славs". Своим выступлением артист растрогал Михаила Боярского и зрительскую аудиторию.

Встретил будущую жену (Викторию) из-за ошибки: его перепутали с комиком Дмитрием Хрусталевым.

Роли актера

Сериал "Реальные пацаны" снимался в документально-художественном стиле. То есть режиссер и создатели картины стремились максимально приблизить всех персонажей к существующей действительности. Герой Селиванова – прост и обыден, он часто попадает в комичные ситуации и не отличается высоким интеллектом.

Роль, которая досталась Селиванову, не простая – типичный паренек из городского дворика Вова. Его друг Николай попадает в милицию. Он старается избежать уголовного наказания и принимает участие в необычном реалити-шоу. Цель проекта – из хулигана сделать порядочного честного юношу.

Интересные новости – сериал насыщен известными звездами, в нем снимались братья Запашные, Анна Семенович, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова.

Фильмы

"Воин" – 2015;

"Zомбоящик" – 2017;

"Реальные пацаны против зомби" – 2020;

"СамоИрония судьбы" – 2022.



Сериалы

"Реальные пацаны" – (2010-2023);

"Соцсети" (2023).

Актер сегодня

Владимир активно занимается музыкой и продолжает оставаться лицом проекта "Реальные пацаны". Гастролирует с концертами, пишет новые композиции, снимает клипы. Продолжает основательно увлекаться йогой.

Владимир Селиванов придерживается здорового образа жизни и пытается разрушить сложившийся стереотип персонажа из сериала. Все секреты артист хранит в глубинах своей души.