Владимир Селиванов – известный артист, сыгравший характерную роль в нашумевшем сериале "Пацаны". Не смотря на отсутствие обилия кино-работ, актер уже успел обзавестись большим количеством фанатов. Поклонники Володи тщательно штудируют все новости и следят за выходом новых кинопроектов с Селивановым.

Владимир Селиванов: биография

Лысьва – городок, в котором родился будущий актер, находится в Пермском крае. Владимир рос в рабочей семье. У знаменитости есть старший брат – далекий от творчества человека, с которым у Вовы доверительные отношения.

Семья

Родители Володи – простая семья с обычными буднями. Отец всю жизнь проработал на заводе механиком, а мама – продавцом в магазине. Поэтому новости, что сын стремится к актерской карьере стали для родителей неожиданными.

Детство и юность

Вова учился в обычной школе, в подростковые годы увлекался спортивной борьбой. После выпускного парень поступил в Институт культуры, чтобы учиться на режиссера. Будучи студентом, Володя увлекся играми в КВН.

Однако на передачи с Масляковым он не попал – участвовал в местных юмористических конкурсах. Параллельно Селиванов продолжал писать свои музыкальные речитативы – композиции в стиле рэп и хип-поп. Впоследствии стал успешным музыкантом под псевдонимом Vavan.

Владимир Селиванов: карьера

Начинал свой звездный путь Владимир Селиванов в "Камеди клаб" – в его Пермском филиале. До поездки в Москву его команда не встречалась с Харламовым. Вместе с товарищами они ставили различные комедийные миниатюры. Однако при финансовом кризисе доход от выступлений снизился, и артист стал задумываться о смене занятий.

Главный момент

Неожиданно Володе поступило предложение от товарища сыграть роль в сериале "Реальные пацаны". Эти новости очень обрадовали и в тоже время встревожили. Персонаж Вован – открытый и добрый, однако слегка заторможенный парень. Его постоянно преследуют любовные неудачи. Яркая игра актера принесла ему известность и любовь общественности.

Кроме игры в кино Вова увлекается музыкой. Фильм "Реальные пацаны" насыщен музыкальными композициями, которые сочинил Володя. Сериал получился увлекательным и комичным, с интересными сценами. Его ситкомы идут до сих пор.

После молодого артиста стали приглашать в разнообразные проекты – звезда участвовала в программах "Уральских пельменей". Также Вова сыграл самого себя (сериал "Сладкая жизнь"). Работа в полнометражной картине стала первой большой ролью.

Интересные новости – Владимир успел поработать на одной площадке со звездами Яглычем, Ходченковой, Балуевым, Бондарчуком (драматический фильм "Воин"). Съемки состоялись в 2015 году. Фильм оказался российским римейком американской кинокартины.

Владимир Селиванов: личная жизнь

Актер проживает в Москве и пользуется большой популярностью у представительниц прекрасного пола. Его хобби – катание на лыжах и йога. Вова также обожает нежиться на пляже под горячим солнцем, поэтому предпочитает морской отдых.

Большие секреты

О своей личной жизни знаменитость умалчивает и тщательно скрывает избранницу сердца от папарацци. Журналистам неизвестно, которая из девушек родила ему недавно дочку. Однако актер выложил в соцсети свою совместную с ребенком фотографию.

Владимир Селиванов: интересные факты

Артист принимал участие со своей группой в популярном конкурсе талантов "Минута слава". Своим выступление Володя растрогал Боярского и зрительскую аудиторию.

Роли актера

Фильм "Реальные пацаны" снимается в документально-художественном стиле. То есть, режиссер и создатели картины стремятся максимально приблизить всех персонажей к существующей действительности. Герой Селиванова – прост и обыден, он часто попадает в комичные ситуации и не отличается высоким интеллектом.

Роль, которая досталась Селиванову, не простая – типичный паренек из городского дворика Вова. Его друг Николай попадает в милицию. Он старается избежать уголовного наказания и принимает участие в необычном реалити-шоу. Цель проекта – из хулигана сделать порядочного честного юношу.

Интересные новости – сериал насыщен известными звездами, в нем снимались братья Запашные, Анна Семенович. Сенчукова Наталья и Рыбин Виктор.

Фильмы

"Воин" – 2015, роль Амундсена.

Сериалы

"Реальные пацаны" – с 2010 по настоящее время

Актер сегодня

Владимир активно занимается музыкой и продолжает работать в кинопроекте "Реальные пацаны". Гастролирует со своей музыкальной группой, пишет новые композиции и снимается в клипах. Продолжает основательно увлекаться йогой.

Владимир Селиванов много времени проводит с маленькой дочкой, придерживается здорового образа жизни и пытается разрушить сложившийся стереотип персонажа из сериала. Все секреты артист хранит в глубинах своей души.